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Київ накрив дим через атаку РФ, якість повітря погіршилася: що робити

Анна Ярославська
4 липня 2025, 10:06
124
Зараз у повітрі дуже велика кількість шкідливих речовин.
Київ накрив дим через пожежі після атаки РФ
Київ накрив дим через пожежі після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли покращиться якість повітря
  • Чи можна вмикати кондиціонер
  • Як убезпечити себе від шкідливих речовин

Унаслідок атаки російських окупантів на Київ у ніч на 4 липня 2025 року в столиці погіршився стан повітря. Мешканців міста закликали якомога більше не виходити на вулицю, закрити вікна та двері, одягнути маски та пити багато води.

"Відбувається забруднення повітря, дуже велика кількість шкідливих речовин у повітрі", - сказав фахівець ДУ Київський міський Центр профілактики хвороб МОЗ Андрій Косінов в ефірі Київ 24.

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У другій половині дня синоптики прогнозують дощі та грози. Цей дощ теж за фактом може бути частково отруйним, однак плюс у тому, що всі шкідливі речовини з повітря підуть у землю, тому в другій половині дня ситуація з якістю повітря буде вже іншою.

"Усе залежить від того, як довго буде щось горіти, якщо є ще горіння в різних місцях, то це триватиме. Якщо горіння вже немає, тоді ми дивимося стан, який буде далі", - сказав Косінов і порадив не перебувати поруч із місцями горіння.

Також експерт порадив не вмикати кондиціонери, оскільки в них немає фільтра, який захистить від шкідливих речовин у повітрі.

Щоб зменшити шкоду, краще закрити вікно та використовувати зволожувачі повітря - у цьому разі всі шкідливі мікроелементи випадатимуть донизу.

Атака на Київ 4 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що в столиці постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Минулої ночі окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Унаслідок нічної атаки на Київ виникли пошкодження залізничної інфраструктури. "Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких поїздів.

  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня
    Наслідки атаки дронів на Київщину 4 липня Фото: ДСНС

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