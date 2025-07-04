'Є й приємні новини': у РФ вражений військовий завод - ЦПД

Ви дізнаєтеся:
- Що виготовляє Азовський оптико-механічний завод
- Скільки дронів збили в РФ
У ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод. Про це повідомляє в Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Не дивлячись на складну ніч, є і приємні новини", - зазначив він.відео дня
Як розповідає Коваленко, Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії:
- приціли;
- далекоміри;
- тепловізори;
- системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.
"Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки", - додав він.
Міноборони країни-агресора стверджує, що в ніч на 4 липня ЗСУ випустили по Росії майже п'ять десятків літальних апаратів. Сили ППО РФ нібито збили 48 літальних апаратів над п'ятьма регіонами Росії. Найбільше дронів - 26 - збили над Ростовською областю, ще 12 перехопили над Курською областю, 6 - над Бєлгородською областю, 3 - над Орловською, 1 - над Липецькою областю.
Дивіться відео наслідків удару по заводу:
Удари вглиб Росії - останні новини
Раніше Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, знищивши щонайменше два багатоцільових винищувачі Су-34.
Напередодні підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів армії країни-агресора РФ.
Нагадаємо, Главред писав, що 28 червня, в День Конституції України в Брянську, що в країні-агресорі Росії, були атаковані військові об'єкти. Джерела в ГУР повідомили ЗМІ, що в результаті атаки були вражені об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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