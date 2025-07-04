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"Є й приємні новини": у РФ вражений військовий завод - ЦПД

Віталій Кірсанов
4 липня 2025, 10:31
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Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії.
У РФ вражений військовий завод
У РФ вражений військовий завод / колаж: Главред, фото: aomz.org, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Що виготовляє Азовський оптико-механічний завод
  • Скільки дронів збили в РФ

У ніч на п'ятницю, 4 липня, в Московській і Ростовській областях було атаковано об'єкти, серед яких Азовський оптико-механічний завод. Про це повідомляє в Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Не дивлячись на складну ніч, є і приємні новини", - зазначив він.

відео дня

Як розповідає Коваленко, Азовський оптико-механічний завод виготовляє критичні компоненти для армії Росії:

  • приціли;
  • далекоміри;
  • тепловізори;
  • системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

"Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки", - додав він.

Міноборони країни-агресора стверджує, що в ніч на 4 липня ЗСУ випустили по Росії майже п'ять десятків літальних апаратів. Сили ППО РФ нібито збили 48 літальних апаратів над п'ятьма регіонами Росії. Найбільше дронів - 26 - збили над Ростовською областю, ще 12 перехопили над Курською областю, 6 - над Бєлгородською областю, 3 - над Орловською, 1 - над Липецькою областю.

Дивіться відео наслідків удару по заводу:

'Є й приємні новини': у РФ вражений військовий завод - ЦПД

Удари вглиб Росії - останні новини

Раніше Сили оборони України завдали успішного удару по російському військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, знищивши щонайменше два багатоцільових винищувачі Су-34.

Напередодні підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів армії країни-агресора РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що 28 червня, в День Конституції України в Брянську, що в країні-агресорі Росії, були атаковані військові об'єкти. Джерела в ГУР повідомили ЗМІ, що в результаті атаки були вражені об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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