Накинувся з пістолетом і жорстоко бив: під Дніпром по-звірячому зґвалтували дівчинку

Насильство / Фото: Pixabay

У Дніпропетровській області в Кам'янському поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні дівчини.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, подія трапилася ввечері 26 січня на вулиці Ярославській.

"28-річний чоловік, погрожуючи пістолетом, відібрав у 20-річної дівчини мобільний телефон, після чого затягнув її в гараж, бив і згвалтував", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного надалі затримали правоохоронці. Виявилося, що раніше він вже був судимий за аналогічні злочини.

Що загрожує чоловікові

"На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій і експертиз, 27 січня за погодженням з Кам'янської окружною прокуратурою чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 152 ("Згвалтування") і ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України", - розповіли в поліції області.

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Ґвалтівнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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