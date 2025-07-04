Поки Путін і Трамп говорили про мир, РФ бомбила: Зеленський відреагував на наліт по Україні

Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.

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Зеленський відреагував на атаку РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головні тези Зеленського:

РФ завдала удару одразу після розмови Путіна з Трампом

Найбільше від атаки РФ постраждав Київ

Світ має відповісти окупантам санкційним ударом

Країна-агресор РФ завдала по Україні одного з наймасштабніших повітряних ударів. Загалом окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема щонайменше 330 російсько-іранських "Шахедів". Також ворог застосував ракети, зокрема балістичні. Наразі триває гасіння пожеж і розбір завалів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, це був "демонстративно значний і цинічний удар".

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"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну і терор", - наголосив Зеленський.

За його словами, саме столиця України була головною мішенню російського удару в ніч на 4 липня. Лише близько 9-ї години ранку в Києві був відбій повітряної тривоги.

Також від сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще й Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на цей момент відомо про 23 поранених. Усім надається допомога.

"Багато місць падіння уламків дронів і ракет. На жаль, є і прямі влучання", - додав президент.

Він наголосив, що силам ППО вдалося збити 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Крім того, почали працювати дрони-перехоплювачі.

"Дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів щодо захисту від балістики. "Петріоти" і ракети для них - реальні захисники життя", - сказав Зеленський.

Ракета Кинджал - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Український лідер закликав запровадити проти країни-агресора санкції.

"Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, насамперед, від Сполучених Штатів", - заявив Зеленський.

Дивіться відео - Наслідки масованої атаки РФ на Київ:

Атака на Київ 4 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що в столиці постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Минулої ночі окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Унаслідок нічної атаки на Київ виникли пошкодження залізничної інфраструктури. "Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких поїздів.

Через атаку РФ і пожежі у столиці погіршився стан повітря. Мешканців міста закликали якомога більше не виходити на вулицю, закрити вікна та двері, одягнути маски та пити багато води.

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