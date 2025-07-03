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"Він хоче уваги": Сирський різко відреагував на конфлікт з комбатом Ширшиним

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2025, 23:30
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Олександр Ширшин розкритикував військове керівництво після виконання завдання на Сумському та Курському напрямках.
Александр Ширшин, Александр Сырский
Сирський відреагував на скандал із Ширшиним / Колаж: Главред, фото: facebook/Oleksandr Shyrshyn, Telegram/Сирський

Що відомо:

  • Олександр Ширшин розкритикував військове керівництво
  • Сирський відреагував на скандал із Ширшиним
  • Сирський пообіцяв перевести Ширшина в іншу бригаду

Комбат 47-ї ОМБр Олександр Ширшин, який виконував завдання на Сумському та Курському напрямках, розкритикував військове керівництво та написав рапорт. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на скандал та звинувачення. Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Сирський заявив, що командири на місті самі можуть вирішувати, як виконувати певну задачу і чи взагалі її потрібно виконувати.

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При цьому головнокомандувач вважає, що Ширшин просто хотів привернути до себе увагу. Однак він готовий перевести комбата туди, куди він хоче.

"Він десь був у відпустці в Іспанії. Ми готові були контактувати. Ми його переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло", - сказав Сирський.

Олександр Сирський
Хто такий Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Скандал з Олександром Ширшиним - всі новини

Нагадаємо, днями раніше, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт про звільнення з посади. У своєму дописі у Facebook він різко розкритикував військове командування, звинувативши його у безглуздих наказах, які, за його словами, призводять до необґрунтованих втрат особового складу. А замість аналізу ситуації, вважає він, проводяться лише формальні розслідування.

За словами Ширшина, ситуація на фронті, де перебуває його підрозділ, є критичною не лише через складні умови, а й через дії вищого керівництва. Відомо, що 47-та бригада виконувала завдання в Курській області з осені 2024 року. Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року.

Згодом зʼявилася реакція Генштабу ЗСУ. Там зазначили, що було створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Також окрему увагу приділять аналізу наказів і розпоряджень, які надходили з різних рівнів військового управління. Зокрема, перевірятимуть, наскільки виправданими були накази та рішення в умовах бойових дій.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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