Зняв рожеві окуляри: розчарований Трамп визнав правду про Путіна

Що сказав Трамп:
- Розмова з Путіним закінчилась розчаруванням
- Російський диктатор хоче воювати далі
- На 4 липня запланована розмова з президентом Зеленським
Президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак американський лідер залишився розчарований цим дзвінком.
Про це, як передає "Радіо Свобода", він сказав журналістам після повернення у Вашингтон з поїздки до Айови. Якщо після попередніх розмов з Путіним Трамп залишався задоволеним і бачив певний прогрес, то вчорашня розмова все змінила.
Дивіться відео, що сказав Трамп журналістам про розмову з Путіним:
"Знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - сказав очільник США.
Окрім цього Дональд Трамп повідомив, яким буде наступний його крок. Він планує сьогодні, 4 липня, провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Розмова Трампа і Путіна 3 липня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що 3 липня, президент США Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес із Україною.
За інформацією ЗМІ, російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не дослухатиметься до закликів Трампа припинити війну, а його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське панування в Україні та змусити Захід припинити підтримку Києва.
Згодом президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми й між ними відсутні спільні точки зору.
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Про джерело: Радіо Свобода
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