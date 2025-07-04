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Зняв рожеві окуляри: розчарований Трамп визнав правду про Путіна

Анна Косик
4 липня 2025, 11:11
712
Розмова Трампа з Путіним хоч і була довгою, однак не дала позитивних результатів.
Зняв рожеві окуляри: розчарований Трамп визнав правду про Путіна
Наміри Путіна продовжувати війну розчарували Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Трамп:

  • Розмова з Путіним закінчилась розчаруванням
  • Російський диктатор хоче воювати далі
  • На 4 липня запланована розмова з президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак американський лідер залишився розчарований цим дзвінком.

Про це, як передає "Радіо Свобода", він сказав журналістам після повернення у Вашингтон з поїздки до Айови. Якщо після попередніх розмов з Путіним Трамп залишався задоволеним і бачив певний прогрес, то вчорашня розмова все змінила.

відео дня
Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, що сказав Трамп журналістам про розмову з Путіним:

"Знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну", - сказав очільник США.

Окрім цього Дональд Трамп повідомив, яким буде наступний його крок. Він планує сьогодні, 4 липня, провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова Трампа і Путіна 3 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 3 липня, президент США Дональд Трамп провів нову телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Російська сторона повідомила, що Путін у розмові заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес із Україною.

За інформацією ЗМІ, російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не дослухатиметься до закликів Трампа припинити війну, а його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське панування в Україні та змусити Захід припинити підтримку Києва.

Згодом президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Дональдом Трампом і російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми й між ними відсутні спільні точки зору.

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Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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