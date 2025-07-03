Іран більше не передаватиме Росії 'Шахеди', але допомога не припиняється - що відомо

Іран продовжить допомагати Росії, але іншими способами.

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Владимир Путин, флаг России, флаг Ирана / Колаж: Главред, фото:сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Що відомо:

Іран припинив постачання Росії "Шахедів"

Іран продовжує постачання комплектуючих Москві

У РФ було відкрито завод з виробництва дронів

Іран раптово припинив поставки своїх "Шахедів" Росії. Про це заявило ГУР у відповідь на запит LIGA.net.

Однак Іран допомагатиме окупантам інакше. Вони допомогли налагодити виробництво різних елементів ударних безпілотників. Також Тегеран продовжує постачати Москві окремі елементи авіоніки та комплектуючі.

відео дня

Постачання іранських "Шахедів" припинили після того, як в Єлабузі відкрився російський завод з виробництва дронів. Водночас відомо, що до цього були залучені технічні фахівці.

Що відомо про іранські "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Війна Ізраїлю з Іраном - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, з 13 червня Ізраїль провів масштабні удари по стратегічних об'єктах Ірану, зосереджуючись переважно на об'єктах, пов’язаних із ядерною програмою. ЦАХАЛ звинувачує Тегеран у спробах створення ядерної зброї, однак іранська влада категорично це заперечує.

Також 22 червня США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо та 30 ракет Tomahawk по об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Перед ударами США попереджали Іран, що не планують змінювати владу. Влада провінції Кум підтвердила атаку по Фордо, заявивши, що ядерного витоку не буде, бо запаси урану евакуйовані.

А вже 24 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення перемир’я між Ізраїлем та Іраном, яке триватиме 12 годин. За даними ЗМІ, Катар відіграв важливу роль у врегулюванні конфлікту. Трамп повідомив, що через добу війна тривалістю 12 днів офіційно завершиться.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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