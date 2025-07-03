Стали зірками України: 6 дітей, які прославилися ролями в кіно

Ці діти і тоді чудово справлялися зі своєю роботою, а тепер стали справжніми зірками.

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Як змінилися діти-актори / Колаж Главред, фото Instagram/evfrosiniamelnik, Фото профілю annatrincher_official annatrincher_offic

Ганна Кошмал, Єфросинія Мельник, Ганна Трінчер, Євген Лебедин, Олександр Горошков, Аліса Лукшина і Костянтин Чорнокрилюк - ці імена знаменитих акторів і актрис в Україні. Але ж прославилися вони ще за часів, коли були зовсім дітьми.

1+1 розповідає про те, ким стали зоряні й талановиті діти і чим вони займаються зараз.

Єфросинія Мельник

Глядачі досі пам'ятають під псевдонімом Фросі, коли дівчинка в 3 роки тільки починала свою кар'єру. Нині Єфросинії 11 років, але за плечима юної акторки вже кілька ролей у популярних українських проєктах. Наразі вона продовжує навчатися та зніматися в нових проєктах. Її ролі можна згадати з серіалів: "Коло омани", "Ловець снів".

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Єфросинія Мельник / Фото Instagram/evfrosiniamelnik

Євген Лебедин

Цей актор почав свою акторську кар'єру в 4 роки. Зараз Євгену 17 років і за його плечима вже понад три десятки ролей у фільмах і серіалах. Втім актор не дуже любить публічність.

Анна Трінчер

Анна Трінчер - відома в Україні співачка. Починала свою кар'єру з ще школяркою. Вона зіграла одну з головних ролей у серіалі "Школа".

Анна Трінчер прославилася роллю в серіалі "Школа" / Фото Instagram/annatrincher_official

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал прославилася завдяки ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати" і стала впізнаваною в один момент. Сьогодні Анна Кошмал знімається в різних фільмах, а також багато грає в театрі. Крім того, вона виховує двох дітей - хлопчика і дівчинку.

Анна Кошмал з донькою / instagram.com/smorkovkina

Костянтин Чорнокрилюк і Анна Поліщук, які зіграли онуків Бутьків і Ковальових Віку та Микиту, вперше з'явилися в п'ятому сезоні, коли глядачам показали дітей Маші та Максима Ковальових, які вже підросли.

Артист продовжує займатися своєю кар'єрою в кіноіндустрії, беручи участь у рекламних кампаніях, телевізійних проєктах, серіалах і фільмах різних жанрів, включно з документальним і художнім кіно. Крім акторської діяльності, йому подобається займатися айкідо, сучасними танцями і вивченням іноземних мов.

Як змінився Микита зі "Сватів" / Фото Instagram/kostyachernokryliuk

Аліса Лукшина

Аліса Лукшина ще змалечку в кіноіндустрії та відтоді має вражаючий перелік проєктів. За її плечима - 23 головні ролі в серіалах та загалом участь у понад 50 кіно- та телепроєктах. Нині Аліса живе в Японії, де продовжує акторську кар'єру, а також займається моделінгом.

Аліса Лукшина живе в Японії / Фото iMDB

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше путініст Федір Добронравов відреагував на заяву української акторки Анни Кошмал, яка внесла артиста до свого особистого чорного списку.

А також актори "Кварталу 95" розкритикували російського актора Федора Добронравова, який приїхав у госпіталь роздати автографи окупантам.

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