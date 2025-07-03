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США призупинили постачання зброї до України, але є нюанс - про що йдеться

Юрій Берендій
3 липня 2025, 22:37
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США зацікавлені в продажі зброї Україні та продовжує постачання певних елементів озброєння навіть на фоні призупинки допомоги, зазначив Коваленко.
США призупинили постачання зброї до України, але є нюанс - про що йдеться
США призупинили постачання зброї до України, але не всієї / Колаж Главред, фото: US Army, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Найближчим часом буде розмова між Трампом та Зеленським
  • ЗМІ не мають повної інформації щодо постачання зброї, Україна продовжує отримувати певні види зброї
  • Україна може купувати необхідну зброю в США

У ЗМІ з’явилася інформація про призупинення поставок зброї зі США до України, проте, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, західні медіа не мають повної картини ситуації. Частина озброєнь продовжує надходити, а Україна готова закуповувати зброю у США. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, триває діалог на рівні Міноборони, Офісу президента та американських партнерів. Не виключено, що найближчим часом може відбутися розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

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Коваленко додав, що чимало ЗМІ, які повідомляють про зупинку допомоги, не мають повної інформації щодо номенклатури озброєння в рамках вже ухвалених пакетів, зокрема, що саме було поставлено, що ще заплановане і на які терміни. Часто журналісти подають лише окремі найменування техніки або зброї, без урахування загальної логістики та графіків поставок.

"Але їм не відомі обсяги, які у цих пакетах. Це інформація під грифом. Жоден інсайдер так просто це не розкаже. Тому вийшла така "інформаційна бомба", позбавлена суті. Певні елементи озброєнь постачаються. Президент України озвучував, що певні види озброєння Україна готова купувати. Про це ведеться діалог",– підкреслив керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Андрій Коваленко зауважив, що Україні вкрай необхідно більше систем Patriot та зенітних ракет, оскільки ворог почав активніше використовувати балістичні ракети. Ці питання вирішуються на найвищому рівні, тому більшість медіа не володіє повною інформацією щодо ситуації — орієнтовно 60% даних залишаються непублічними.

Він також акцентував на внутрішньополітичному контексті у США, де в листопаді 2026 року заплановані вибори до Сенату. У зв’язку з цим команді Дональда Трампа важливо продемонструвати результати власної економічної стратегії.

Коваленко наголосив, що більшість американських політиків і громадян підтримують Україну в боротьбі з Росією, і ця позиція часто відрізняється від підходу команди Трампа. Водночас, за його словами, Сполучені Штати зацікавлені, щоб їхнє озброєння закуповували.

"Вони також можуть використовувати цю історію, щоб надати їй суспільного розголосу, щоб щось протиснути", – вважає Коваленко.

Припинення військової допомоги США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нардеп від партії "Голос" Роман Костенко закликав європейські країни активніше долучатися до виробництва озброєння та надання підтримки Україні, особливо на тлі скорочення постачань ракет і боєприпасів зі США.

У свою чергу, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс запевнила, що Сполучені Штати не припиняють передачу зброї та ракет для систем ППО Україні — обмеження стосуються лише окремих позицій.

У Пентагоні також прокоментували ситуацію, наголосивши, що готують для президента Дональда Трампа варіанти подальшої допомоги Києву. Як повідомляє The Guardian, адміністрація все ще має дієві механізми підтримки України.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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