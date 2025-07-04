РФ запустила балістику і 'Шахеди' на Київ: спалахнули пожежі, десятки постраждалих

У ніч на 4 липня Київ перебував під масованою комбінованою атакою Росії.

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Наслідки нічної атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Коротко:

РФ запустила по Києву дрони та ракети

У столиці пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки є постраждалі.

За попередніми даними, було запущено близько 100 дронів, 5-7 ракет "Іскандер-М", 4 "Іскандер-К" і 2 "Кинджали". Основна мета удару - Київ і область.

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Так виглядав приблизний маршрут ракет і дронів минулої ночі:

Маршрут ракет і дронів під час атаки 4 липня / t.me/war_monitor

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на 04:40 ранку в столиці підтверджено сімох постраждалих. Серед них чоловіки та жінки від 25 до 57 років. Поранені мають травми різного ступеня: політравма, опіки, різані рани.

Ткаченко наголосив, що кількість постраждалих може збільшитися.

Дивіться відео - Як виглядає багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки:

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 06:42, що кількість постраждалих у Києві зросла до 19. П'ятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.

За його словами, наслідки ворожої атаки фіксують на понад 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Пошкоджено житлові забудови.

Наслідки атаки РФ за районами:

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на подвір'ї житлових будинків і на території навчального закладу.

уламки БпЛА впали на подвір'ї житлових будинків і на території навчального закладу. У Солом'янському районі падіння уламків на нежитлову забудову, а також на території гаражного кооперативу. Горіли склади та адмінбудівля.

падіння уламків на нежитлову забудову, а також на території гаражного кооперативу. Горіли склади та адмінбудівля. У Святошинському районі уламки впали на територію складів і двору 16-ти

уламки впали на територію складів і двору 16-ти поверхового житлового будинку. Горіли автомобілі та територія приватного сектору.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.

уламки впали в кількох місцях на відкритій території. У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок. Також пожежа в приватному секторі.

уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок. Також пожежа в приватному секторі. Пошкоджено медзаклад у Голосіївському районі столиці.

Варто зазначити, що після атаки в місті спалахнули пожежі, внаслідок чого місто огорнув дим у різних районах. Мешканцям радять закрити вікна.

Оновлено. Глава МВС Ігор Клименко заявив, що у столиці постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок – понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Дивіться відео - Як виглядає Київ після нічної атаки РФ:

Унаслідок ракетної атаки значних руйнувань і пошкоджень зазнали житловий і промисловий сектори Фастівщини Київської області.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та загоряння 7 приватних гаражів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ пошкоджено залізничну інфраструктуру. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин, повідомляє Укрзалізниця.

"Пасажирські поїзди західного напрямку слідують за відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин. Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки по північному півкільцю Святошин - Почайна - Дарниця (в обох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху", - ідеться в повідомленні.

Наслідки нічної атаки РФ / t.me/UkrzalInfo

У компанії повідомили, що для зменшення незручностей компанія вже задіяла резервні тепловози, щоб забезпечити доставку пасажирів у межах столиці на ділянці Святошин - Київ-Пасажирський.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали, четверо постраждали.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що рятувальники врятували п'ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них - двоє дітей. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.

У ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова та Куп'янський район області.

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

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