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"Немає жодного прогресу": Трамп прокоментував розмову з Путіним

Анна Ярославська
4 липня 2025, 08:03
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Президент США також зробив заяву про передачу зброї Україні.
Трамп, Путин
Трамп поговорив із Путіним, але результату не досягнув / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скріншот YouTube

Головні тези Трампа:

  • Розмова з Путіним не дала "жодного прогресу"
  • США продовжують постачати зброю Україні

Президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з російським диктатором і Володимиром Путіним і заявив, що йому не вдалося досягти жодного прогресу.

За словами глави Білого дому, розмова з Путіним була доволі довгою, але "не принесла жодного прогресу", і він "незадоволений" ситуацією в Україні.

відео дня

"Це був досить довгий дзвінок. Ми говорили багато про що, включно з Іраном. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не радий. Сьогодні у нас не було жодного прогресу", - сказав американський лідер в ефірі Fox news.

Дивіться відео - Трамп прокоментував переговори з Путіним:

Скриншот

Трамп також сказав, що США передали Україні багато зброї, продовжують це робити і намагаються допомагати, але адміністрація Джо Байдена, передаючи зброю Україні, "спустошила всю країну", і що "потрібно бути впевненим, що нам самим її вистачить".

Дивіться відео - Трамп висловився про постачання зброї Україні:

скриншот

Розмова Путіна і Трампа 3 липня - що відомо

Як писав Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова президентів США і Росії тривала майже годину.

"Трамп у розмові з Путіним знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні. Путін заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні", - заявив Ушаков.

За його словами, в рамках переговорів Трампа і Путіна йшлося про те, що переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між Росією і Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Трампом і Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми, і між ними відсутні спільні точки зору.

Тим часом президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп також можуть провести телефонну розмову. США та Україна працюють над організацією телефонної розмови двох лідерів.

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