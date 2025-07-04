"Немає жодного прогресу": Трамп прокоментував розмову з Путіним

Головні тези Трампа:
- Розмова з Путіним не дала "жодного прогресу"
- США продовжують постачати зброю Україні
Президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з російським диктатором і Володимиром Путіним і заявив, що йому не вдалося досягти жодного прогресу.
За словами глави Білого дому, розмова з Путіним була доволі довгою, але "не принесла жодного прогресу", і він "незадоволений" ситуацією в Україні.
"Це був досить довгий дзвінок. Ми говорили багато про що, включно з Іраном. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не радий. Сьогодні у нас не було жодного прогресу", - сказав американський лідер в ефірі Fox news.
Дивіться відео - Трамп прокоментував переговори з Путіним:
Трамп також сказав, що США передали Україні багато зброї, продовжують це робити і намагаються допомагати, але адміністрація Джо Байдена, передаючи зброю Україні, "спустошила всю країну", і що "потрібно бути впевненим, що нам самим її вистачить".
Дивіться відео - Трамп висловився про постачання зброї Україні:
Розмова Путіна і Трампа 3 липня - що відомо
Як писав Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова президентів США і Росії тривала майже годину.
"Трамп у розмові з Путіним знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні. Путін заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні", - заявив Ушаков.
За його словами, в рамках переговорів Трампа і Путіна йшлося про те, що переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між Росією і Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Трампом і Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми, і між ними відсутні спільні точки зору.
Тим часом президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп також можуть провести телефонну розмову. США та Україна працюють над організацією телефонної розмови двох лідерів.
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