'Величезна кількість дронів': у ЗСУ розкрили тривожні деталі масованого удару РФ

Основною метою окупантів уночі був Київ, наголосив Юрій Ігнат.

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РФ масовано била дронами по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Російські війська випустили рекордну кількість ударних БпЛА

Основною метою російських окупантів вночі був Київ

Під час атаки по Україні російські війська випустили рекордну кількість ударних дронів-камікадзе, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Величезна кількість, це антирекорд для нас. На жаль, противник атакує великою кількістю БпЛА. 550 повітряних цілей загалом і понад 330 саме ударних Шахедів. Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Водночас, зазначив Ігнат, було перехоплено чимало цілей. Він підтвердив, що основною метою окупантів уночі був Київ. До відбиття нападу залучали всі наявні засоби, також ефективними залишаються мобільні вогневі групи, незважаючи на те, що росіяни збільшують висоту польоту дронів. Також Україна нарощує спроможності БпЛА-перехоплювачів.

/ Главред

"Дронова ППО стає однією зі складових систем нашої протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

Представник ЗС ЗСУ додав, що 4 липня не вдалося збити жодної балістичної ракети, і вказав, що окупанти модернізують їх і змінюють тактику застосування. Тому для захисту такого великого міста як Київ однієї батареї Patriot недостатньо, наголосив представник Повітряних сил.

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Раніше Главред повідомляв про те, що в ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на наліт по Україні. Президент України назвав російську атаку 4 липня "демонстративно значним і цинічним ударом". Саме столиця була головною мішенню.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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