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Точний залп HIMARS: нові деталі ліквідації причетного до звірств генерала РФ

Олексій Тесля
4 липня 2025, 02:30
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Військові 155-ї гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ відомі причетністю до звірств у Київській області.
Скріншот
/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, c-pravda.ru

Головне:

  • Ліквідовано російського генерал-майора Михайла Гудкова
  • Удар припав на момент шикування особового складу

У прикордонному районі Курської області 2 липня було ліквідовано російського генерал-майора Михайла Гудкова - заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії.

Про його знищення повідомило міністерство оборони РФ, ідеться в матеріалі Currenttime. Разом із ним був ліквідований також його напарник, Наріман Шихалієв.

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За даними російських військових оглядачів, командний пункт у селищі Кореневе був вражений ударами з реактивної системи залпового вогню HIMARS. На момент атаки там перебували Гудков, його заступник і до двох десятків військовослужбовців. За деякою інформацією, удар припав на момент шикування особового складу.

Що відомо про генерала Гудкова

Зазначається, що Гудков раніше очолював 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту, нагороджену орденами Жукова і Суворова. Звання "героя РФ" він отримав 2023 року за участь у злочинній війні з Україною.

Українські військові повідомляють, що ця бригада брала участь у боях за Бучу, Ірпінь і Гостомель, де, за їхніми даними, могли бути скоєні злочини проти мирного населення.

ЗСУ стверджують, що під час боїв у Київській області підрозділ зазнав значних втрат, втративши більше половини особового складу. Журналісти повідомляли, що до кінця 2023 року ця частина стала однією з найбільш постраждалих у російській армії за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Про джерело: Currenttime

Редакція знаходиться в Празі (Чехія), Вільнюсі (Литва), Ризі (Латвія), а журналісти працюють в Україні, Білорусі, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові, країнах Центральної Азії та інших країнах світу. Currenttime - це телеканал, створений RFE/RL за участю "Голосу Америки".

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