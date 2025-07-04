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Путін, відчуваючи слабкість США, готує літо потужних атак по Україні - WSJ

Віталій Кірсанов
4 липня 2025, 08:22
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Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення.
Путін готує літо потужних атак по Україні
Путін готує літо потужних атак по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скріншот

Коротко:

  • Цілі Путіна в Україні залишаються незмінними
  • Зусилля Трампа щодо досягнення миру в Україні зайшли в глухий кут

У той час як американський президент Дональд Трамп відступає у своїй підтримці України, Кремль використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні. Про це пише The Wall Street Journal.

Російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не дослухатиметься до закликів Трампа припинити війну, а його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення: відновити російське панування в Україні та змусити Захід припинити підтримку Києва.

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Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Як зазначають аналітики, останні події зміцнюють упевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою.

"Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", - підкреслює WSJ.

Саме тому Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців, зазначає видання.

Розмова Путіна і Трампа 3 липня - що відомо

Як писав Главред, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова президентів США і Росії тривала майже годину.

"Трамп у розмові з Путіним знову поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні. Путін заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні", - заявив Ушаков.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову між Трампом і Путіним, заявив, що ці двоє політиків є абсолютно різними людьми і між ними немає спільних точок зору.

Тим часом президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Дональд Трамп також можуть провести телефонну розмову. США та Україна працюють над організацією телефонної розмови двох лідерів.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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