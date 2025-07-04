Полтавщина під атакою БпЛА: лунають вибухи, є постраждалі

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/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Увечері 3 липня російські війська атакували Полтавщину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в регіоні пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Повітряну тривогу в області оголосили о 19:53. Повітряні сили України попередили:

"Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку". відео дня

Близько 20:30 було зафіксовано рух ворожого дрона типу "Шахед" у напрямку Полтави з півночі. А вже о 21:03 ще один дрон спробував наблизитися до міста — тоді місцеві мешканці чули вибухи.

Очільник ОВА нагадав громадянам про необхідність дотримання правил безпеки під час тривоги:

"Під час повітряної тривоги для відвідувачів має бути забезпечений безперешкодний доступ до усіх укритів. Якщо укриття зачинене або недоступне — телефонуйте на лінію 102. Не нехтуйте безпекою", – наголосив Когут.

Унаслідок падіння уламків дронів у Полтавському районі пошкоджено легковий автомобіль на території приватного домоволодіння. Одна людина отримала поранення — лікарі надають їй необхідну допомогу.

Крім того, в районі зафіксовано ще одну травмовану внаслідок атаки особу. Медики також надають їй допомогу.

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