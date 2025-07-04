Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату

Альона Вороніна
4 липня 2025, 11:48
289
Скоро спека в більшості областей спаде, лише в кількох регіонах температура повітря продовжить триматися на рівні +37 градусів.
Девушка, лето, жара
Коли в Україні спаде спека/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у суботу, 5 липня
  • Коли в Україні спаде спека
  • У яких областях продовжить триматися температура +37 градусів

Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде переважно сухою. Спека в цей день втримається у південній частині нашої держави, на південному сході України очікується +30…+34 градуси.

На решті території нашої країни температурний фон буде комфортнішим і становитиме +24…+28 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона зазначила, що у понеділок і вівторок, 7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.

З 9 липня спека послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях. Проте на півдні, сході України і на Дніпропетровщині температура повітря ще триматиметься на рівні +33…+37 градусів.

Також вона зазначила, що сьогодні ввечері Київ перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощі.

"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", – додала вона.

Погода в Украине 5 июля
Погода в Україні 5 липня/ meteoprog
Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, у яких областях вдарить +35 – синоптикиня попередила про неймовірну спеку. Температура повітря різко підніметься – стало відомо, у яких областях буде найбільш спекотно, а в яких областях будуть дощі з грозами.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує потужний шторм – регіони засипатиме градом та литимуть грозові дощі. У багатьох областях оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності.

Нагадаємо, магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною – названо найнебезпечніші дні. У липні буде кілька днів, коли потужність магнітних бур буде на дуже високому рівні.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

13:07Світ
Масований удар РФ по Києву: пошкоджено будівлю консульства Польщі

Масований удар РФ по Києву: пошкоджено будівлю консульства Польщі

12:27Україна
Росіяни атакували Кривий Ріг: виникла велика пожежа, є поранені

Росіяни атакували Кривий Ріг: виникла велика пожежа, є поранені

11:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ліквідовано заступника командувача ВМФ РФ Гудкова: в ЗСУ вказали на дивний нюанс

Ліквідовано заступника командувача ВМФ РФ Гудкова: в ЗСУ вказали на дивний нюанс

Україну атакує потужний шторм: регіони засипатиме градом та литимуть грозові дощі

Україну атакує потужний шторм: регіони засипатиме градом та литимуть грозові дощі

Гороскоп Таро на сьогодні 4 липня: Терезам - позитивний знак, Діви - отримають усе

Гороскоп Таро на сьогодні 4 липня: Терезам - позитивний знак, Діви - отримають усе

РФ підняла в повітря МіГи: ракети і табун "Шахедів" полетіли в бік Києва

РФ підняла в повітря МіГи: ракети і табун "Шахедів" полетіли в бік Києва

Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

Останні новини

13:07

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

13:01

РФ націлилась на захоплення 4 великих міст України: Гетьман оцінив шанси ворога

12:45

Чому 5 липня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

12:28

"Дитину похрестять просто в животі": священник сказав, чи можна вагітній бути хрещеноюВідео

12:27

Масований удар РФ по Києву: пошкоджено будівлю консульства Польщі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:12

Як почистити пральну машину в домашніх умовах: дуже легкий спосібВідео

11:58

Повернення до Першої світової: РФ застосовує хлорпікрин проти ЗСУ - розвідка

11:58

Росіяни атакували Кривий Ріг: виникла велика пожежа, є пораненіВідео

11:57

Потонув човен, на якому катався російський комік Павло Воля

Реклама
11:51

Ракети масово атакуватимуть Росію: експерт повідомив про нову українську зброю

11:48

Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату

11:36

Гороскоп Таро на завтра 5 липня: Ракам - диво, Водоліям - обережність

11:34

"Величезна кількість дронів": у ЗСУ розкрили тривожні деталі масованого удару РФФото

11:26

"Він боїться правди": Шарліз Терон звинуватила режисера в домаганнях

11:11

Зняв рожеві окуляри: розчарований Трамп визнав правду про Путіна

10:54

Як сказати "брелок" українською: лише одиниці знають правильну відповідьВідео

10:31

"Є й приємні новини": у РФ вражений військовий завод - ЦПД

10:30

Поки Путін і Трамп говорили про мир, РФ бомбила: Зеленський відреагував на наліт по УкраїніФото

10:06

Київ накрив дим через атаку РФ, якість повітря погіршилася: що робитиФото

09:53

4 причини, чому каламутніє розсіл в огірках: як уникнути такої проблемиВідео

Реклама
09:17

Атака на Київ: поїзди запізнюються, автобуси і тролейбуси їздять з обмеженнями

08:44

"Абсолютно жахлива і безсонна ніч": РФ запустила по Україні 539 дронів і 11 ракетФотоВідео

08:22

Путін, відчуваючи слабкість США, готує літо потужних атак по Україні - WSJ

08:10

Навіщо РФ посварилася з Азербайджаном?Погляд

08:03

"Немає жодного прогресу": Трамп прокоментував розмову з Путіним

07:10

Загадка на 11 секунд для дуже розумних людей: де цифра 8 серед трійок

06:56

РФ запустила балістику і "Шахеди" на Київ: спалахнули пожежі, десятки постраждалихФотоВідео

06:10

Як Трамп став агентом КремляПогляд

06:02

Змінилась до невпізнаваності: де живе та як зараз виглядає Наталія ВітренкоВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти літери M

04:56

Гороскоп на завтра 5 липня: Терезам - напруження, Рибам - цікаве запрошення

04:35

Капуста "цвітна" чи "кольорова" – як правильно сказати: відповідь здивуєВідео

04:06

Як обрати джинси без примірки: блогерка показала три перевірені способи

03:55

Збиває з пантелику водіїв: що означає дорожній знак з ромбом на синьому тлі

03:30

Що робить кофеїн із нашим тілом: користь і шкода

02:30

Точний залп HIMARS: нові деталі ліквідації причетного до звірств генерала РФ

01:30

Екстрим і грація: 66-річна Мадонна виконала небезпечний трюк

01:22

Окупанти атакували Полтавщину "шахедами": лунали вибухи, є постраждалі

00:48

Китай зробив несподівану заяву про війну: що приховує Пекін

00:36

РФ підняла в повітря МіГи: ракети і табун "Шахедів" полетіли в бік Києва

Реклама
03 липня, четвер
23:35

Що приховують у РФ під виглядом нових бомбардувальників: експерт розкрив деталі

23:30

"Він хоче уваги": Сирський різко відреагував на конфлікт з комбатом Ширшиним

23:19

Помер голлівудський актор, зірка фільму "Убити Білла"

22:53

Іран більше не передаватиме Росії "Шахеди", але допомога не припиняється - що відомо

22:40

Стали зірками України: 6 дітей, які прославилися ролями в кіно

22:37

США призупинили постачання зброї до України, але є нюанс - про що йдеться

22:19

Постачання ракет зі США зупинилися: ЗМІ розкрили, який план "Б" пропонує Європа

21:55

ЄСПЛ розгляне законність націоналізації ПриватБанку: рішення стане обов’язковим для України

21:21

"Залізний купол" над Україною: експерт розкрив чи можлива його побудова

21:20

Як відбілити білу футболку в домашніх умовах: дуже простий спосібВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти