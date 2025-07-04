Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у суботу, 5 липня
- Коли в Україні спаде спека
- У яких областях продовжить триматися температура +37 градусів
Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде переважно сухою. Спека в цей день втримається у південній частині нашої держави, на південному сході України очікується +30…+34 градуси.
На решті території нашої країни температурний фон буде комфортнішим і становитиме +24…+28 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що у понеділок і вівторок, 7-8 липня в Україні переважатиме сильна спека.
З 9 липня спека послабне на заході, півночі, багатьох центральних областях. Проте на півдні, сході України і на Дніпропетровщині температура повітря ще триматиметься на рівні +33…+37 градусів.
Також вона зазначила, що сьогодні ввечері Київ перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощі.
"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", – додала вона.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, у яких областях вдарить +35 – синоптикиня попередила про неймовірну спеку. Температура повітря різко підніметься – стало відомо, у яких областях буде найбільш спекотно, а в яких областях будуть дощі з грозами.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує потужний шторм – регіони засипатиме градом та литимуть грозові дощі. У багатьох областях оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності.
Нагадаємо, магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною – названо найнебезпечніші дні. У липні буде кілька днів, коли потужність магнітних бур буде на дуже високому рівні.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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