'Абсолютно жахлива і безсонна ніч': РФ запустила по Україні 539 дронів і 11 ракет

Повітряні сили України знешкодили 478 цілей із 550 дронів і ракет, якими атакувала Росія.

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Наслідки нічної атаки на Київ - що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/monitor

Коротко:

Основним напрямком ворожого удару був Київ

Сили ППО знешкодили 478 цілей

Сибіга закликав запровадити санкції проти РФ

У ніч на 4 липня країна-агресор Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, армія РФ використала для удару по Україні:

відео дня

539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Основний напрямок удару - столиця України, Київ.

Ракета "Кинджал" - що пре неї відомо / Инфографика: Главред

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачено:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачено/пригнічено РЕБ;

2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) на 33 локаціях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом міністр закордонних справ України прокоментував ракетно-дроновий удар по столиці 4 липня.

"Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших на сьогоднішній день. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після того, як Путін поговорив із президентом Трампом. І він робить це навмисно", - написав глава МЗС у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що "Путін ясно показує свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни".

"Москву необхідно негайно вдарити найжорсткішими санкціями. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самооборони. Неправильні рішення можуть тільки підштовхнути агресора до ескалації терору. Усі злочинні режими у світі тепер пильно стежать за діями Путіна і реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чітке послання. Досить чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", - наголосив міністр.

Дивіться відео - Наслідки масованої атаки РФ на Київ:

Атака на Київ 4 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Як повідомив мер Кличко, унаслідок ворожої атаки постраждали 19 осіб. П'ятеро - отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.

Наслідки ворожої атаки фіксуються більш ніж на 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Пошкоджено житлові забудови.

Унаслідок ракетної атаки є значні руйнування та пошкодження в Київській області.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що в столиці постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

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