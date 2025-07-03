Помер голлівудський актор, зірка фільму "Убити Білла"

Коротко:
- Що сталося з Майклом Медсеном
- Що відомо про смерть актора
Досвідчений актор Майкл Медсен, відомий за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси" та "Вбити Білла", помер у віці 67 років.
Як повідомляє Page Six, давній соратник Тарантіно також знімався у фільмах "Мерзенна вісімка" і "Одного разу в Голлівуді".
"За останні два роки Майкл Медсен виконав неймовірну роботу з незалежним кіно, включно з майбутніми повнометражними фільмами "Дорога воскресіння", "Концесії" і "Кулінарна книга для домогосподарок Півдня", і з нетерпінням чекав цього наступного розділу у своєму житті", - повідомили його менеджери Рон Сміт і Сьюзан Ферріс.
"Майкл також готувався випустити нову книжку під назвою "Сльози за моїм батьком: думки і поеми злочинця", яка наразі редагується", - додали вони.
Тріо описало свого покійного клієнта як "одного з найзнаковіших акторів Голлівуду" і підкреслило, що "його не вистачатиме багатьом".
У четвер вранці помічники шерифа округу Лос-Анджелес відреагували на виклик 911 і виявили Медсена без ознак життя в його будинку в Малібу.
Передбачається, що його смерть настала з природних причин, і жодних підозр у скоєнні злочину немає.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав про смерть зірки серіалів "Пліткарка" і "Баффі - винищувачка вампірів" Мішель Трахтенберг. Американській актрисі було 39 років.
Також у його власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.
Вас також може зацікавити:
- Чи можна рідним нести труну з померлим родичем: священик пояснив
- "Клон" і "Тропіканка": помер зірка популярних серіалів
- Ненавиділа Україну: померла зірка "З легким паром" Валентина Тализіна
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред