Помер голлівудський актор, зірка фільму "Убити Білла"

Актора виявили в його власному будинку без ознак життя.

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Помер Голлівудський актор Майкл Медсен / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з Майклом Медсеном

Що відомо про смерть актора

Досвідчений актор Майкл Медсен, відомий за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси" та "Вбити Білла", помер у віці 67 років.

Як повідомляє Page Six, давній соратник Тарантіно також знімався у фільмах "Мерзенна вісімка" і "Одного разу в Голлівуді".

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"За останні два роки Майкл Медсен виконав неймовірну роботу з незалежним кіно, включно з майбутніми повнометражними фільмами "Дорога воскресіння", "Концесії" і "Кулінарна книга для домогосподарок Півдня", і з нетерпінням чекав цього наступного розділу у своєму житті", - повідомили його менеджери Рон Сміт і Сьюзан Ферріс.

Помер Майкл Медсен / Фото Вікіпедія

"Майкл також готувався випустити нову книжку під назвою "Сльози за моїм батьком: думки і поеми злочинця", яка наразі редагується", - додали вони.

Тріо описало свого покійного клієнта як "одного з найзнаковіших акторів Голлівуду" і підкреслило, що "його не вистачатиме багатьом".

Помер Майкл Медсен / Фото Вікіпедія

У четвер вранці помічники шерифа округу Лос-Анджелес відреагували на виклик 911 і виявили Медсена без ознак життя в його будинку в Малібу.

Передбачається, що його смерть настала з природних причин, і жодних підозр у скоєнні злочину немає.

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Раніше Главред розповідав про смерть зірки серіалів "Пліткарка" і "Баффі - винищувачка вампірів" Мішель Трахтенберг. Американській актрисі було 39 років.

Також у його власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.

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