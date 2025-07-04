Атака на Київ: поїзди запізнюються, автобуси і тролейбуси їздять з обмеженнями

Через нічну атаку на столицю відправлення поїздів із Києва наразі відбувається із затримкою, а маршрути автобусів і тролейбусів змінено.

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У Києві громадський транспорт курсує з обмеженнями / колаж: Главред, фото: Укрзалізниця, Главред

Коротко:

"Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких поїздів

Рух громадського транспорту частково перекрито

Унаслідок нічної атаки на Київ виникли пошкодження залізничної інфраструктури. "Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких поїздів.

Так, пасажирські поїзди західного напрямку наразі прямують через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до двох годин.

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Відповідно, міська електричка Kyiv City Express виконує маршрути тільки північним півкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обох напрямках).

"Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху. Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози довозитимуть поїзди в межах столиці під час відновлення руху на ділянці Святошин - Київ-Пасажирський", - зазначили в УЗ.

Станом на 07:30 пошкодження частково ліквідовано, поїзди фастівського напрямку курсують звичним маршрутом, натомість поїзди північно-західного (Святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю - на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Воскресенка - Почайна - Сирець - Святошин.

Відправлення поїздів із Києва наразі відбувається із затримкою.

"Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків-Львів із затримкою +4:36", - повідомляють в УЗ та обіцяють прискорити їхній рух у дорозі, щоб скоротити відставання від графіка.

Крім того, у КМДА повідомили, що внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекрито. Рух тролейбусного маршруту № 41 заблоковано, а тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

У Києві після нічного обстрілу громадський транспорт на правому березі курсує з певними обмеженнями, частину маршрутів скорочено.

Так, унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вулицях Жмеринській та Якуба Коласа, а також на проспекті Відрадному частково перекрито.

Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблоковано. Тролейбуси № 27 курсують тільки до Індустріального мосту.

Також у зв'язку з нічним обстрілом столиці змінено маршрути низки автобусів:

№ 78 - від ст. м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;

№ 9 - у напрямку ст. м. "Лук'янівська" за маршрутом № 69;

№ 69 - у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;

№ 2 - від вул. Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;

№ 75 - з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченко", "Поліклініка".

Атака на Київ 4 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Києву та області. У місті прогриміли вибухи, спалахнули пожежі.

Як повідомив мер Кличко, унаслідок ворожої атаки постраждали 19 осіб. П'ятеро - отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.

Наслідки ворожої атаки фіксуються більш ніж на 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Пошкоджено житлові забудови.

У ніч на 4 липня окупанти застосували 550 засобів повітряного нападу, зокрема дрони, ракети Кинджал та Іскандер. Сили ППО знешкодили 478 цілей.

У той час як американський президент Дональд Трамп відступає у своїй підтримці України, Кремль використовує цей шанс для нарощування своїх наземних наступів і бомбардування міст по всій Україні. Про це пише The Wall Street Journal.

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