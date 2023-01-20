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"Вона була моїм життям": син загиблої в Дніпрі жінки написав слізного прощального листа

20 січня 2023, 16:25
Син загиблої Ірини Саламатенко написав зворушливий лист, в якому розповів про те, якою була його мама і як йому її не вистачає.
Ірина Саламатенко з сином
Син загиблої в Дніпрі Ірини Саламатенко написав їй прощального листа / колаж фото Радіо Свобода, соцмережі

Російські окупанти 14 січня атакували Дніпро і вдарили ракетою Х-22 по житловому будинку. В результаті цього загинула Ірина Саламатенко, яка проходила повз. Вона була відмінним стоматологом і волонтером. У жінки залишився син і чоловік.

Син Ірини з жахливим болем написав прощального листа для мами, в якому зізнався, що вона була його життям. Цей лист опублікував батько хлопчика на сторінці своєї покійної дружини.

"Ми попрощалися і провели в останню дорогу нашу красуню. Наш син Ігор (так, він також Ігор) самостійно написав листа до мами і для всіх, хто зміг прийти на прощання. Я не виправив жодного слова. Це його текст, який я з його дозволу опублікую в її пам'ять і в її честь", - написав чоловік Ірини.

Ірина Саламатенко
У Дніпрі загинула стоматолог і волонтер Ірина Саламатенко / соцмережі

У своєму листі хлопчик описав, що для всієї родини це величезна трагедія, з якою вони не можуть змиритися. Хлопчик не може пробачити те, що у нього жорстоко відібрали найдорожчу людину – маму.

"Неможливо передати словами, наскільки це величезна трагедія для нашої сім'ї, для нашого району, для нашого міста, для мене ... Наганяє чорноти і настільки трагічна смерть, яка сталася з вини цих бункерних виродків, яких ми ніколи не пробачимо і будемо проклинати до кінця часів всією сім'єю, всією Україною", - написав син Ігор.

Ігор описав свою маму неймовірно теплими словами. Саме такою вона запам'ятається для своєї родини і людей, які знали Ірину і відчували її доброту.

"Ми любили маму до нескінченності, і будемо любити, її посмішка змушувала посміхатися інших, її теплі слова змушував відчувати це саме тепло в грудях, а її краса і зовнішність заворожувала погляд ... Я щасливий за маму, що за її, на превеликий жаль, настільки коротке життя, вона жила ним у всіх існуючих в світі фарбах, ми всією сім'єю часто подорожували, любили і будемо любити один одного, разом обіймалися, сміялися, плакали, завжди були разом", - пише Ігор.

Він упевнений, що його матуся стала янголятком. Ігор також вірить в те, що її душа знаходиться весь час поруч з ними і пишається своїми близькими, які роблять все, щоб пам'ять про неї жила вічно.

"Вона залишилася з нами, вона нікуди не пішла, я впевнений що мама, прямо зараз, в цьому залі, стоїть поруч зі мною і міцно обіймає, я відчуваю її любов, її теплоту, її турботу, я знаю що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами. І я буду робити все, щоб спостерігаючи з боку, Ірочка продовжувала мною пишається. Вона була моїм життям, і залишилася моїм життям, нашим життям, вона поруч з нами, і всередині нас, і ми ніколи не забудемо маму, ми будемо любити її до кінця часів, поки не і пухнастих хмарах. Я люблю тебе, спи спокійно, моє янголятко", - додав хлопчик.

Ірина Саламатенко
Син загиблої в Дніпрі Ірини Саламатенко написав їй прощального листа / соцмережі
Ірина Саламатенко
У Дніпрі загинула стоматолог і волонтер Ірина Саламатенко / соцмережі

Ракетний удар по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. За офіційними даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 45 людей, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

Інші новини:

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