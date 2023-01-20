Росія готується до війни на своїй території – Подоляк

Радник голови Офісу президента запевнив, що Україна не нападатиме на Росію.

На території РФ може початися війна / Колаж фото Офіс президента України, Міноборони РФ

У Росії вже всерйоз задумуються про те, що війна може перекинутись безпосередньо на територію РФ. Однак українські військові у ній участь не братимуть. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

"Безумовно, ми не атакуємо нікого – це Росія сама себе атакує … Історичний час для смерті Росії у такому вигляді прийшов – хоче вона цього чи ні. Це об’єктивний історичний процес", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що в РФ було багато проблем, через які росіяни були незадоволені. Україна лише пришвидшила "закипання" цього невдоволення.

"У них цей гній набухав, з яким вони жили: ненависть до світу, правил життя в цьому світі, прогресу технологічного і гуманістичного. Вони ненавиділи це все. І сьогодні воно прорвало, на жаль, на Україну, але ми свою роботу виконали", - додав Подоляк.

Раніше професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль зазначав, що після відходу від справ російського диктатора Володимира Путіна, у країні-агресорці Росії почнеться жорстока боротьба за владу між крайніми правими націоналістами. Під час цієї боротьби РФ втратить залишки військового потенціалу і може розпастися.

Нагадаємо, дипломат і керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко розповідав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

Інші новини: