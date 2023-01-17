РФ вдарила по будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22 - розвідка Британії

Х-22 дуже неточна. Такі ракети вже спричиняли масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів.

Ракетний удар по Дніпру ймовірно був завданий ракетою Х-22 / Фото ДСНС, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів, що свідчить про глибокі проблеми в ракетних військах РФ.

Х-22 дуже неточна.Такі ракети вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО. Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони Великої Британії.

У відомстві звернули увагу, що 14 січня 2023 року Росія відновила ракетні удари дальнього радіусу дії по об'єктах української інфраструктури, вперше приблизно за 15 днів. Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед намагалася вразити українську електромережу.

"Велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen (класифікація НАТО, радянська назва Х-22, - ред.), запущена з середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire, з високою ймовірністю влучила у житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб", - йдеться у звіті.

"Росія помилково заявила, що за це відповідальна українська ракета ППО", – заявила британська розвідка.

Ракета Х-22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, оскільки її радіолокаційна система наведення погано розрізняє цілі в міській місцевості.

"Подібна зброя була відповідальною за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, зокрема за удар по торговельному центру в Кременчуці 27 червня 2022 року", – нагадали в Міноборони Британії.

На думку британської розвідки, ракети Х-22 непридатні для високоточних ударів, і докази війни в Україні свідчать про те, що дисфункція російського ударного потенціалу дальнього радіусу дії є глибшою.

"Цілком ймовірно, що вона намагається динамічно ідентифікувати цілі та отримати доступ до швидкої та точної оцінки завданої шкоди", – йдеться у звіті.

Звіт британської ракети / twitter.com/DefenceHQ

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Внаслідок удару російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

Через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари завдаються по військових цілях, очевидних або замаскованих", - сказав він.

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