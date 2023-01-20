"Рот був набитий склом": моторошна історія людей, які дивом вижили під час ракетного удару в Дніпрі

Постраждала жінка переконана, що вона дивом врятувалася завдяки мобільному телефону, який був у неї в руках. Вона відразу зателефонувала своєму синові.

Жінка з батьком дивом вижили після ракетного удару в Дніпрі / колаж фото Радіо Свобода, скріншот з відео

Російська ракета 14 січня вдарила по житловому будинку в Дніпрі. Вона забрала життя десятків людей. Але того дня дивом вдалося врятуватися Світлані Галич та її 86-річному батькові Володимиру. Світлана перебувала в одній із кімнат на 6 поверсі. Після вибуху її придавили шафою і жінка почала задихатися. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Це страшне "бух" і все, кругом темно, відблиски, червоне все, кругом темрява і відразу не можна дихати. Моторошний густий дим і темно, ти не розумієш, що відбувається ... врятувало те, що телефон був в руках. Я подзвонила синові і сказала: "Якщо ви протягом 5-ти хвилин не приїдете, то нас в живих вже не буде", говорить Світлана.

Жінка змогла встати і хотіла відкрити вхідні двері, але їх заклинило. Вона дійшла до розбитого вікна і почала кричати, благаючи про допомогу.

"У зал вийшла, дивлюся, там поліція ходить, люди лежать, це страшно. Кричала: "Врятуйте, допоможіть". У мене запитали: " Ви з якого під'їзду?", кажу: "Кутовий". Мені сказали, що там все зруйновано, вони зайти не можуть", - згадала жінка.

Згодом Світлана почула за дверима голос свого сина. Він з правоохоронцями змогли вибити двері, але не відразу.

"Коли ти стоїш і чуєш свою матір, яка благає про допомогу, а ти ніяк не можеш відкрити ці двері, це жахливо", - сказав син Світлани.

86-річний Володимир був у сусідній кімнаті. Він сидів біля великого панорамного вікна. В результаті вибуху дрібні осколки полетіли саме в його бік. В результаті цього у нього було порізано все обличчя і тіло. Медики зашивали навіть вухо і голову.

"У нього весь рот був забитий склом. Женя (син Світлани - Главред) йому виймав це скло", - згадала Світлана.

Сам же Володимир хоч і з численними порізами і травмами, не припиняє жартувати. Він зізнався, що навіть не постраждав би, якби пішов зі своєю сусідкою на танці.

"Поруч живе жінка і вона весь час ходить. Вона мене запрошує і ми з нею разом ходимо", - сказав Володимир.

Ракетний удар по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. За офіційними даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 45 людей, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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