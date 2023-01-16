У Путіна цинічно прокоментували ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі

У Кремлі прокоментували інформацію про те, що в Дніпрі в результаті ракетного удару РФ і влучання в житловий будинок загинуло понад 30 мирних жителів.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.
"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидним або замаскованим", - сказав глашатай Путіна.
При цьому він звернув увагу на заяви в Україні про те, що ракета РФ в Дніпрі була збита українською ППО.
"Ви самі бачили висновки деяких представників української сторони, де йшлося про те, що ця трагедія стала наслідком дії контрракети ППО", - додав Пєсков.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня.
В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 30 загиблих.
Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це більше 30 осіб.
Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.
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