"У них тактика йти по трупах"" перспектив у нового наступу РФ немає - генерал

Маломуж назвав Шойгу і Герасимова "людьми з минулого", робота яких базується лише на терорі.

У нового наступу РФ немає перспектив / колаж фото Главред, Міноборони РФ

Зараз багато хто прогнозує, що Росія збирає сили для нового наступу на Україну, щоб спробувати "взяти Київ". Однак перспектив у цього наступу немає. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Він переконаний, що Герасимов і Шойгу продовжуватимуть терор і намагатимуться захопити території, адже їхня робота базується лише на цьому. Маломуж вважає, що вони діють, як "люди з минулого", які розуміють, що програють.

"Герасимову і Шойгу вдалося переконати Путіна за рахунок нової мобілізації, збільшення чисельності армії в три-чотири рази і підготовки нових можливостей по лінії ВПК намагатися захопити українські території, але поки результату немає. І тепер вони планують в десятки разів збільшити кількість танків, БТРів, самохідних установок, артилерійських систем, "Градів", "смерчів", "ураганів" і ракет до них і таким валом піти на Україну повторно", - сказав Маломуж.

Генерал вважає, що РФ не зможе домогтися "успіху" на фронті. Українська сторона готова до цього наступу і отримує всю необхідну інформацію про нові резерви ворога, переміщення і техніку.

"Тому перспектив у нового російського наступу немає. Ні Шойгу, ні Герасимов не врятують ситуацію. Це стара гвардія, що спирається на тактику закидання противника трупами, щоб далі рухатися вже по ним. Саме так росіяни і роблять сьогодні під Соледаром. Однак це не спрацює, і перемелювання живої сили росіян триває", - додав Маломуж.

Попри те, що деякі росіяни підтримують політику Путіна, більшість намагається втекти від мобілізації в РФ.

"Росіяни поки що підтримують і Путіна, і агресію проти України, але 70% з них не хочуть брати безпосередню участь у війні, вони не хочуть, щоб їхні рідні їхали воювати, тому що це майже гарантована смерть. Вже десятки тисяч росіян повернулися з війни в Україні вбитими, сотні тисяч – пораненими. Для Росії це вже багато. Тому я вважаю, що своє завдання по мобілізації вони не виконають, хоча амбіції великі", - зазначив генерал.

Новий наступ РФ

Як повідомляв Главред, у 2023 році країна-агресорка Росія може готуватися до чергового великого наступу у війні проти України. Аналітики американського Інституту вивчення війни описали кілька можливих сценаріїв.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області та планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

Військовий експерт Олексій Мельник переконаний, що війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. РФ хоче найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні і перехопити ініціативу. Кремль проводить приховану мобілізацію і перекидає на лінію зіткнення додаткові сили.

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