Варварський удар Росії по Дніпру: з'явилися смертельні подробиці ракетної атаки

Станом на 16:20 у м. Дніпро у зруйнованому під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб.

Удар по Дніпру / Валентин Резніченко

14 січня під час масштабних обстрілів по Україні, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.

Повідомлялося, що ракетою знесло цілий проліт будинку. У військовій адміністрації Дніпра повідомили перші подробиці щодо постраждалих.

"10 людей отримали поранення, двоє з них - діти. Троє постраждалих у важкому стані. Все зараз в лікарні", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Подробиці удару по Дніпру станом на 16:20

"Станом на 16:20 у м. Дніпро в зруйнованому під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Число загиблих і травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі і порятунок людей", - повідомив радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Подробиці удару по Дніпру станом на 17:14

"Російська ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. У лікарнях вже 18 поранених, двоє з них діти. Під уламками зруйнованого будинку є ще люди. Рятувальна операція триває", - повідомив Резніченко.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутними військами Олександр Павлюк попереджав, що в суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.

Читайте також: