Варварський удар Росії по Дніпру: з'явилися смертельні подробиці ракетної атаки

14 січня під час масштабних обстрілів по Україні, російські військові вдарили по багатоквартирному будинку в Дніпрі.
Повідомлялося, що ракетою знесло цілий проліт будинку. У військовій адміністрації Дніпра повідомили перші подробиці щодо постраждалих.
"10 людей отримали поранення, двоє з них - діти. Троє постраждалих у важкому стані. Все зараз в лікарні", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Подробиці удару по Дніпру станом на 16:20
"Станом на 16:20 у м. Дніпро в зруйнованому під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Число загиблих і травмованих уточнюється. Продовжують гасіння пожежі і порятунок людей", - повідомив радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Подробиці удару по Дніпру станом на 17:14
"Російська ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. У лікарнях вже 18 поранених, двоє з них діти. Під уламками зруйнованого будинку є ще люди. Рятувальна операція триває", - повідомив Резніченко.
Ракетна атака на Україну 14 грудня
РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо, після ранкової атаки заступник командувача Сухопутними військами Олександр Павлюк попереджав, що в суботу Росія може завдати масованого удару з повітря.
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