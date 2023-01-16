"Чудовий феєрверк. Приємно": в РФ радіють загибелі десятків цивільних у знищеному будинку в Дніпрі

Російські пропагандисти при цьому ще й погрожують іншим містам України, зокрема Харкову і Києву.

Російський пропагандист Сергій Мардан радіє загибелі десятків цивільних у знищеному будинку в Дніпрі/ скрін

Пропагандисти в РФ не соромлячись цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні. Так, пропагандист і журналіст "Комсомольської правди" Сергій Мардан висловився, що "відчуває радість" від загибелі десятків невинних українців, у яких відібрала життя російська ракета у зруйнованому будинку в Дніпрі.

Про це Мардан сказав в ефірі пропагандистського телебачення в РФ. Влучання ракети у багатоповерхівку з людьми у святковий день, 14 січня, він цинічно назвав "чудовим феєрверком".

"Відзначили чудовий феєрверком. Таким ось, як належить. Приємно? Не приховуватиму – приємно! Але приємніше було б побачити рознесений у мотлох якийсь дніпровський міст", – заявив російський пропагандист.

При цьому він почав погрожувати й іншим українським містам, зокрема, Києву і Харкову.

"Навіть якщо в цей будинок потрапила наша ракета, особисто для мене це взагалі не змінює нічого. Ну подивіться на фотографії Маріуполя – ось, що буде з Харковом. Так, буде. І з Дніпропетровськом це буде, і з Києвом це буде!" – заявив пропагандист.

скрін

Ракетний удар РФ по Дніпру

Вдень в суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські окупанти влучили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами опинилося багато людей.

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла до 35 осіб. У ніч на 16 січня рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. Серед жертв двоє дітей.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку понад 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Читайте також: