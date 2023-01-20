"Зароджується протистояння" : між Путіним і Пригожиним зростає серйозна напруга-Bellingcat

Пригожин намагається використовувати "міццю вагнерівців" і ставити Путіну все нові і нові умови.

Між Путіним і Пригожиним зароджується протистояння / Колаж фото сайт Кремля, соцмережі

Між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні "директор РФ" намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського. Про це заявив глава міжнародної розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв, повідомляє Головнокомандувач.

Путін пішов на поводу у Пригожина і погодився звільнити генерала Сергія Суровікіна з посади командувача військами РФ в Україні.

"На очах зароджується нове протистояння в Кремлі. Цього разу між Путіним і Пригожиним. І звільнення Сергія Суровікіна - лише перший його етап. Далі ми побачимо ще більше: як російський гарант під наростаючим тиском "Вагнера" буде діяти", - сказав Грозєв.

У Пригожина дуже швидко зростають амбіції і він хоче роздобути частину реальної влади в РФ. Путін був би не проти, якби головний "вагнерівець" РФ зібрав свою партію.

"Однак Євгену Пригожину цього явно мало. Тому він і почав все сильніше тиснути на свого патрона, який не мав іншого вибору, окрім як перейти до глухої оборони. Одночасно намагаючись при цьому звільнитися від верховного "музиканта", - додав розвідник.

Пригожин також намагається всім довести, що саме його вагнерівці нібито домагаються "успіху" на фронті.

"Пригожин не може зробити крок назад, тому що постійно знаходиться під тиском своїх же послідовник з числа найманців. Тому він і далі буде наступати на Путіна, висуваючи нові вимоги", - сказав Грозєв.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник переконаний, що єдиною мотивацією Пригожина в захопленні Соледара і Бахмута є те, що він хоче втерти носа Міністру оборони РФ. Пригожин хоче показати, що"Шойгу ніхто і кликати його ніяк".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоб зміцнити репутацію вагнерівців. Часто в своїх заявах він вказує, що нібито тільки найманці брали участь в тій чи іншій операції.

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