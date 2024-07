ЗСУ можуть потрапити в оточення: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Донбасі

Російські війська окупували Піщане на Донеччині, а також просунулися в Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState пізно ввечері 23 липня.

Також аналітики DeepState зазначають, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

"Ворог намагається оточити частину угруповання Сил оборони біля Прогресу: наказу на відхід немає", - ідеться у повідомленні.

У DeepState зазначають, що до них звернулися бійці 1 і 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні.

Зазначається, що південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати низку позицій на захід від висоти 236.9.

Росіяни намагаються підійти максимально близько до Іванівки.

"Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на допомогу, не змогла стримати противника, який переважав у чисельності. Попередньо в селі вже було скупчення чисельністю від двох рот", - ідеться в повідомленні.

"Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні - до останнього солдата. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені або загиблі", - пишуть на каналі.

"Сподіваємося, що буде ухвалено правильне рішення, яке збереже людські життя для подальшої боротьби, а не посадки на кілька годин у тактиці", - додали аналітики.

У DeepState додають, що наразі противник просочується у Вовче, щоб удень відновити штурмові дії за село.

Такі дії росіян, зазначають аналітики, створюють ще низку додаткових проблем у подальшій обороні.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися до околиць Вовчого, а також на північний та південний береги Карлівського водосховища, хоча в ISW не бачили візуальних доказів російських успіхів у цих районах.

Бої тривали біля Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Тимофіївки, Лозуватського, Прогресу, Новоселівки Першої, Вовчого, біля Яснобродівки, Уманського і Карлівки 22 і 23 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 липня, показують, що загарбники просунулися на вулицю Молодіжну на південному заході Новоселівки Першої.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.