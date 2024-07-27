Дзвінок до США: РФ поскаржилась на підготовку Україною 'таємної операції' - NYT

Представники Пентагону були здивовані цим твердженням, а заява Бєлоусова була сприйнята серйозно, наголошують в NYT.

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РФ поскаржилась на підготовку Україною "таємної операції" / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Країна-агресорка Росія поскаржилася США на нібито підготовку Україною "таємної операції". Вашингтон попросив Київ не робити цього. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що у липні новий міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов подзвонив главі Пентагону Ллойду Остіну. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Остін розмовляв телефоном з російським міністром оборони лише п'ять разів. Майже завжди розмови ініціював Пентагон.

Остін вперше зв'язався з новим міністром оборони Росії 25 червня. У США заявили, що намагаються тримати "лінії зв'язку відкритими".

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За даними американських посадовців, 12 липня Бєлоусов сам ініціював дзвінок. Він заявив, що росіяни дізналися про "таємну операцію", яку нібито готує Україна за погодження американців. Видання зазначає, що Бєлоусов спитав Остіна, чи відомо Пентагону про змову і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.

NYT наголошує, що представники Пентагону були здивовані цим твердженням, а заява Бєлоусова була сприйнята серйозно.

"Але хоч би що Бєлоусов не розкрив, всі три посадовці сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв’язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про щось подібне, не робіть цього", - йдеться у матеріалі.

Крім того, залишається невідомим, чи була реальною підготовка до операції та якої форми вона могла набути. Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося. Але вони відмовилися розкривати деталі розмови.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розв'язана агресором Росією війна проти України буде дуже затяжною. У повідомленні міжнародного агентства Fitch Ratings йдеться про те, що жодна зі сторін не зможе добитися вирішальної переваги.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що термін, упродовж якого ще може тривати війна в Україні, залежить від того, як далі розвиватимуться події. Можливі два сценарії. Перший стосується того, скільки витримає країна-агресорка Росія і чи не станеться там палацовий переворот, другий – скільки ще часу Захід буде готовий продовжувати цю війну і коли він втомиться.

В той же час, президент Володимир Зеленський упевнений, що "гарячу стадію" війни в Україні можна завершити за підтримки Заходу вже наприкінці 2024 року.

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