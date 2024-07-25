Проривалися з боєм: бійці ЗСУ вийшли з оточення на сході - у Мережі дізналися деталі

Затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення, повідомляє DeepState.

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Бійці ЗСУ зуміли вийти з оточення / Колаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, Facebook/31ombr

У ніч на 25 липня бійцям 31 окремої механізованої бригади Збройних сил України вдалося прорватися з оточення в районі населеного пункту Прогрес на Покровському напрямку Донецької області.

Як ідеться в повідомленні ресурсу DeepState, 24 липня на північ від Прогресу приблизно о 14:00 низка спостережних пунктів 1 і 3 батальйонів 31-ї ОМБр потрапила в повне оточення.

"Командир бригади так і не віддав наказ на прорив, тому особовий склад, який перебував у тому районі, поставив того перед фактом, що хлопці прориватимуться з боєм", - уточнюється в повідомленні.

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У повідомленні підкреслюється, що це була дуже важка операція, адже затримка хоча б на пару годин могла призвести до другого кільця оточення.

"За допомогою злагоджених дій артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під керівництвом офіцерів на місцях, хлопці з 1 і 3 батальйонів змогли вирватися з оточення в повному складі", - уточнюють автори матеріалу.

У DeepState додали, що бійці живі і продовжують далі стримувати ворога, водночас 31-ша і 47-та ОМБр залишаються на тій ділянці фронту головними стопами оборони.

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/ t.me/DeepStateUA

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