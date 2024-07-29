"Наживаються на війні": Ердоган зробив випад на адресу Заходу через Україну

Анкара продовжує працювати над встановленням миру і стабільності, заявив Реджеп Таїп Ердоган.

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Ердоган звинуватив "західних баронів" у продовженні війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "західні військові барони" наживаються на війні в Україні та продовжують підливати бензин у вогонь.

За словами турецького лідера, Анкара з першого дня намагалася стабілізувати поширення конфлікту і прагнула його закінчити. Водночас, нічого не вдалося нібито через дії західної сторони, передає Anadolu.

"Ніхто не виграв від цієї кривавої бійні, крім західних військових баронів. Вони, як і раніше, підливають бензин у вогонь і роблять усе можливе, щоб розпалити його. Ми ж працюємо над встановленням миру і стабільності", - сказав Ердоган.

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Турецький лідер додав, що попри зусилля Анкари, конфлікт триває, проте вдалося запобігти поширенню "цієї пожежі" на Чорне море. У цьому нібито допомогла збалансована політика та справедливі вчинки Туреччини "у відносинах між нашими двома сусідами".

Переговори з РФ - участь Туреччини

Президент Туреччини Реджепі Таїп Ердоган заявив у Вашингтоні, що Туреччина готова до будь-яких ініціатив, включно з посередництвом, щоб створити основу для миру. Також Анкара згадувала і необхідність "оживити" "зернову" ініціативу.

У рамках саміту Шанхайської організації співпраці Ердоган заявив, що готовий особисто "закласти основу для угоди про припинення вогню" між Україною та РФ. Туреччина наполягає на тому, що Україна та Росія повинні припинити вогонь і лише потім сідати за стіл переговорів.

У березні Ердоган говорив, що не проти провести мирний саміт щодо війни в Україні.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі. Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО. Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

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