Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

Ключова українська мета - знищити Керченський автомобільний і залізничний перехід, що з'єднує окупований півострів із Росією.

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Олександр Сирський розповів про плани Києва щодо Криму та Керченського мосту / Колаж: Главред, фото: x.com/krymsky_bridge, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський вважає, що Київ зробить усе можливе для того, щоб повернути всі окуповані РФ території, зокрема й анексований Крим.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian він сказав, що в України був план повернути Крим через понад десятиліття після того, як російський диктатор Володимир Путін незаконно анексував його.

"Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", - сказав генерал.

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"Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - додав Сирський.

Головком ЗСУ заявив, що російські окупанти були змушені "повністю піти" з кримського порту Севастополь після серії українських атак.

Удари безпілотників і ракет знищили радари і ракетні установки. Ключова українська мета - знищити Керченський автомобільний і залізничний перехід, що з'єднує окупований півострів із Росією.

Коли саме Сили оборони планують знищити Кримський міст, Сирський відмовився повідомити.

Кримський міст - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, у цьому ж інтерв'ю Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російська окупаційна армія набагато краще забезпечена ресурсами. В окупантів більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами головкома, їхні початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року планують збільшити їхню чисельність до 690 тисяч осіб. Утім, за словами головкома, зупинити окупантів все ж таки можна.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Звільнення Криму та знищення Кримського мосту - останні новини

Віце-адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил ЗСУ, заявив, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також заявив, що Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів, чи може ракета ATACMS знищити Кримський міст. В одному з інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, чи може Кримський міст бути зруйнований цього року, Буданов заявив, що це питання вже в Генштабі.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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