ЗСУ довелося відійти за село: бої на Донеччині загострюються - Deep State

Подальше просування військ РФ на Покровському напрямку має одразу дві цілі, кажуть аналітики Deep State.

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Бої за село Прогрес у Покровському районі Донеччині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap

Армії країни-агресорки Росії за останні дві доби вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донеччині. У подальшому просуванні на цьому напрямку ворог ставить перед собою дві цілі. Загарбники сподіваються вийти на трасу, яка сполучає Покровськ із Костянтинівкою. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхніми словами, бої на підступах до Прогреса почалися ще в останні дні квітня цього року й фактично останні три місяці Силам оборони вдавалося порівняно успішно відбивати ворожі атаки, хоч втрати позицій періодично були.

"Смугу, яка складалася з самого села, прийняла одна з піхотних бригад. Коли ворог почав масований штурм 19 липня, то майже все село було залишено. Терміново надійшла підмога з іншої вже механізованої бригади, яка стала на західній вулиці села. 20 липня через відсутність достатньої кількості піхоти і її силам довелося відійти. Тепер вже за село", – стверджують аналітики. відео дня

Село Прогрес у Покровському районі / фото: скріншот з deepstatemap

Зазначається, що це змушує іншу українську бригаду, яка стоїть вздовж залізниці, розвертати позиції ще й на фланг. Крім того, за їхніми словами, існує ризик оточення, а "наказу про вирівнювання лінії немає".

Фахівці переконані, що подальше просування військ РФ на Покровському напрямку має одразу дві цілі.

"По-перше, окупанти прагнуть наблизитися або перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. А західніше Воздвиженки існує висота 229.0, яка теж "вабить" ворога. По-друге, загарбники можуть мати на меті рух по хребту, яким пролягає залізниця, з подальшим виходом до висоти 224.8 та Новогродівки. На жаль, більше деталей повідомити не можемо. Бійці Сил оборони України намагаються зробити все, щоб жодна із цілей не була реалізована ворогом", - наголосили в DeepState.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що росіяни штурмують позиції українських військових у Донецькій області. Унаслідок постійних атак виникає загроза захоплення траси Покровськ - Костянтинівка.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що найбільша активність російських військ від початку доби спостерігається на Покровському і Лиманському напрямках.

Крім того, на Покровському напрямку військові 47-ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойових бригади російської армії.

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