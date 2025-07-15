Чи може Україна запускати Tomahawk: експерт назвав несподіване рішення

Україна зберігає потенціал для інтеграції американських ракет, попри обмеження стандартних конфігурацій літаків.

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Авіаексперт заявив, що ЗСУ вже мають досвід адаптації літаків до західних ракет / колаж: Главред, фото: wikipedia

Коротко:

Українські Су-24 і F-16 можуть застосовувати ракети Tomahawk

Су-24 витримує навантаження ракет Tomahawk до 1500 кг

Україна може отримати далекобійні ракети JASSM від США

Деякі з бойових літаків Повітряних сил України теоретично здатні застосовувати американські крилаті ракети Tomahawk, якщо такі надійдуть на озброєння. Про це в коментарі "Телеграфу" заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, за параметрами вантажопідйомності такі ракети може нести винищувач F-16, а також бомбардувальник Су-24.

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"Вантажність літака Су-24 дозволяє брати такі ракети. Максимальна вага "Томагавка" близько 1500 кілограм і кореневий пілон цього літака може витримати таке навантаження", — пояснив Романенко.

Водночас він зазначив, що стандартні версії F-16 і Су-24 не мають необхідної інтеграції для запуску Tomahawk. Проте українські інженери вже мають досвід адаптації радянських літаків — зокрема, Су-24 — під західні ракети, як-от Storm Shadow.

Крім того, експерт вважає більш імовірною передачу Україні інших далекобійних ракет зі США — зокрема JASSM.

"JASSM, за напівофіційною інформацією, вже, мабуть, обговорюють. Tomahawk навряд чи Україні отримає в найближчій перспективі, а ось JASSM нам поки що вистачить", — зазначив Романенко.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, 13 липня президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом декількох місяців.

Крім того, Німеччина готова взяти на себе провідну роль у закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot зі США для потреб України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц у соцмережі X, коментуючи рішення Вашингтона щодо посилення військової підтримки Києва.

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Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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