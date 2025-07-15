Балістика і "шахеди" атакували Україну: вибухи в Харкові, тривога по країні

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ПВО, ракета, шахед / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

У ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Він повідомив, що російські війська атакували Харків бойовими безпілотниками, й закликав містян залишатися в укриттях.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що обстріли тривали близько 20 хвилин. Загалом у місті зафіксовано щонайменше 17 вибухів, більшість з них — у Київському районі.

Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, росіяни застосували ударні дрони типу "Герань-2". Станом на ранок повідомлень про постраждалих не надходило. На місці працюють профільні служби.

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Внаслідок масованого удару по Київському району Харкова поранено двох людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, медики вже надають постраждалим необхідну допомогу.

Крім того, вночі під обстріл потрапив і Кривий Ріг. За словами голови оборонної ради міста Олександра Вілкула, ворог завдав ракетного удару. Мешканців закликають утриматися від публікації фото та відео з місць влучань, адже зафіксовано нові дрони, що прямують у бік міста.

Згодом, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ракетний удар по Кривому Рогу. Внаслідок атаки виникла пожежа, попередньо є постраждалі.

За його словами, також було чутно вибухи у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі уточнюються.

Посадовець закликав мешканців бути обережними, оскільки повітряна тривога триває.

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