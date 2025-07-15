Грошей бракуватиме навіть на їжу: коли росіяни перейдуть в 'режим виживання'

Якщо хвиля банкрутств триватиме, наслідки для населення будуть серйозними, каже Володимир Мілов.

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Росіян чекає різке падіння доходів / Колаж: Главред, фото: SOTA, скріншот з відео

Ключові тези Мілова:

Росія входить у нову фазу глибокої економічної кризи

Іінфляція росте, доходи росіян знецінюються

У перспективі можливий дефіцит коштів навіть на базові потреби

Росія входить у новий виток глибокої економічної кризи, яку не вдасться заглушити навіть тимчасовими фінансовими вливаннями. Стан економіки, інфляція та скорочення доходів ведуть до серйозного послаблення добробуту росіян й ця тенденція лише посилюватиметься у найближчі місяці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст Володимир Мілов.

За його словами, подібне вже спостерігалося у 2022 році після початку повномасштабної війни - тоді економіка РФ скоротилася, а купівельна спроможність різко впала. Кремль намагався компенсувати втрати бюджетними вливаннями, однак повторити такий маневр зараз значно складніше, бо гроші просто закінчилися.

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Мілов також провів паралелі з економічним спадом після 2014 року, коли анексія Криму та перші санкції спричинили тривале падіння реальних доходів росіян. На його думку, цього разу Росії не вдасться уникнути схожого сценарію, бо поточна криза є ще глибшою.

Економіст наголосив, що реальна інфляція значно перевищує офіційні дані. Хоча уряд РФ заявляє про приблизно 10%, непрямі джерела вказують на рівень у 20%. Це вже призводить до помітного знецінення доходів громадян, і в умовах стагнації економіки темпи падіння тільки зростатимуть.

"Умовно кажучи, якщо в найближчі рік-два економіка рухатиметься тією самою траєкторією, що й зараз, то реальні доходи росіян можуть скоротитися на 10-15% за цей період. Це цілком реальний і чутливий сценарій", - зазначив Мілов.

Експерт звернув увагу на різке падіння попиту на непродовольчі товари, зокрема автомобілі та побутову техніку. У перші місяці 2025 року продажі впали приблизно на 30%, що свідчить про перехід населення у режим жорсткої економії.

"Наступний етап - це брак грошей уже на повсякденні потреби: продовольство, одяг, базові послуги. Подібні сценарії ми вже бачили в минулі роки. Останні кілька років ці ефекти були частково пом'якшені за рахунок активних бюджетних вливань в економіку, але зараз, найімовірніше, все знову повернеться до траєкторії помітного скорочення доходів", - припустив Мілов.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Мілова Главреду про проблеми в економіці РФ:

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Нагадаємо, Росія може піти шляхом Північної Кореї, перетворившись на ізольовану, деградуючу країну з відсталою економікою і злиденним населенням. Росіяни, за словами економіста Ігоря Ліпсіца, не здатні організовано захищати свої права, не довіряють одне одному й "терпітимуть злидні".

Російська економіка на четвертому році війни перебуває у критичному стані і влада РФ може вдатися до заморожування вкладів громадян, заявив Ліпсіц. За його словами, уряд уже відпрацьовує механізми обмеження доступу до коштів - як це було у 2022 році з валютними вкладами.

Як повідомляв Главред, росіяни невдоволені владою, але бояться протестувати через масштабні репресії. Економіст Володимир Мілов вважає, що протести можливі лише за умови ослаблення режиму й зниження страху в суспільстві.

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Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) - російський опозиційний політик, економіст і експерт у сфері енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. З 1997 до 2002 року працював в уряді РФ, включно з посадами у Федеральній енергетичній комісії та заступника міністра енергетики. З 2008 до 2010 року - член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 роках очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав із Росії. Після початку війни в лютому 2022 року засудив дії режиму і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій і демократичних реформ.

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