Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

Олена Кюпелі
15 липня 2025, 23:31
50
Королівські експерти вишикувалися в чергу, щоб зробити черговий прогноз про стосунки братів.
Принц Гаррі, принц Вільям
Принц Гаррі та принц Вільям не спілкуються / колаж: Главред, фото: royal.uk/

Коротко:

  • Хто підтримав примирення короля з принцом Гаррі
  • Що кажуть експерти

Секретний мирний саміт принца Гаррі та старших помічників короля Карла "ніколи" б не відбувся без "підтримки і розуміння" принца Вільяма, стверджують королівські експерти.

Як пише The Daily Mail, зустріч, що відбулася в закритому лондонському клубі, стала першим кроком у "процесі зближення" з відновлення розірваних стосунків між герцогом, його дружиною Меган і рештою членів королівської сім'ї.

відео дня
Кейт і Вільям - улюбленці британців
Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

І хоча королівські експерти стверджують, що принц Вільям буде менш схильний до вирішення ворожнечі, ніж його батько, вони додають, що монарх, безсумнівно, проконсультувався б зі спадкоємцем престолу, перш ніж вести якісь мирні переговори з помічниками Гаррі.

Королівський експерт Річард Фіцуільямс повідомив: "Як ми зрозуміли з інтерв'ю Гаррі BBC, король і Гаррі наразі не розмовляють. Ця зустріч, очевидно, є ознакою того, що справи просуваються вперед.

"Король ніколи б не зробив цих кроків без підтримки і розуміння Вільяма. Вільям і Кетрін - майбутнє монархії", - каже він.

"Він, безсумнівно, був розлючений через поведінку Сассекських і, безсумнівно, вважає поведінку Гаррі свого роду зрадою. Повідомляється, що вони не спілкувалися понад два роки", - додає він.

Він додав: "В ідеалі Сассекські, можливо, хотіли б вбити клин між королем і спадкоємцем престолу. Їм це не вдасться".

Королівський письменник Філ Дампір додав: "Король більше прагне налагодити стосунки, ніж Вільям, який, я впевнений, ніколи більше не буде близьким зі своїм братом.

"Не думаю, що Вільям відчує, що проґавив ці переговори, оскільки зараз він не в настрої миритися з Гаррі, а Кетрін безумовно не зацікавлена у стосунках із Меган".

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС
Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

Містер Дампір продовжив: "У мене є серйозні сумніви, що Вільям коли-небудь пробачить свого брата, і це підтверджує його найгірші побоювання, що Гаррі та Меган намагаються маніпулювати ситуацією у своїх інтересах".

Невідомо, хто саме простягнув оливкову гілку - Чарльз чи Гаррі, але інсайдери заявили, що саміт - найвагоміша ознака рішучості обох сторін вирішити запеклу ворожнечу Віндзорів.

"Попереду довгий шлях, але вперше за багато років канал зв'язку відкритий", - повідомило джерело. "Офіційного порядку денного не було, тільки неформальні посиденьки за келихом вина. Були теми, які обидві сторони хотіли обговорити".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Вас також може зацікавити:

Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

01:16Війна
Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:20Війна
Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Яка національність була у князів Київської Русі - історик зробив важливе відкриття

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Вічна душа крізь століття: 4 дати народження, які несуть енергію мудрості

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Гороскоп на завтра 16 липня: Дівам - приємний жест, Стрільцям - розчарування

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Невістка Наташі Корольової зганьбилася на всю РФ - що сталося

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Гороскоп Таро на завтра 16 липня: Терезам - очікування, Рибам - покластися на світ

Останні новини

01:30

Нічна русалка Селін: тяжкохвора Діон сяє на нових фото

01:16

Трамп обіцяє 17 Patriot: експерт розкрив, скільки насправді може отримати Україна

00:39

"Занадто ображена на мене": Вірастюк після розлучення продовжує судитися з дружиною

00:08

Це диво: дружина Ніколаєва заспівала оду Аллі Пугачовій

15 липня, вівторок
23:54

Знайшлася на вулиці одна: де зараз Алла Пугачова

Починається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – ЯременкоПочинається новий етап для України, Трамп почав розворот від Росії – Яременко
23:31

Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

23:23

Грошей бракуватиме навіть на їжу: коли росіяни перейдуть в "режим виживання"Відео

23:20

Щонайменше 17 вибухів: перші подробиці атаки на Харків та Кривий Ріг

23:07

Чи може Україна запускати Tomahawk: експерт назвав несподіване рішення

Реклама
22:26

Кабмін призначив нового мовного омбудсмена: що про неї відомо

22:08

Чому порожню пляшку не варто залишати на столі: що приховує народна прикмета

21:45

Скільки з України виїхало людей: соціолог вразив статистикою

21:37

"Це і є щастя": Павло Зібров здивував фотографією з донькою

21:37

Чи може Україна бити по Москві і чи дадуть США зброю - Трамп поставив крапку

21:34

Притягуватимуть гроші, як магніт: 3 знаки зодіаку отримають прибуток до кінця літа

21:33

Чому покійника виносять ногами вперед: священник пояснивВідео

21:21

Білизна засяє чистотою: яку таблетку з аптечки закинути в пральну машинку

21:00

Путін постав перед серйозним вибором щодо війни – все вирішиться за два місяці

21:00

Напруга на "Вемблі": що зробив Дюбуа під час битви поглядівВідео

20:51

Одна країна ЄС не купуватиме зброю для України у США, інша висунула вимогу - ЗМІ

Реклама
20:46

Головоломка з подвійним дном: знайти заховану сову в лісі всього за 9 секунд

20:45

"Був удар камінням": Василь Вірастюк розповів про смерть дружини

20:40

Чи готовий Трамп постачати Україні ракети великої дальності: CNN розкрило деталі

20:25

Зійдуться 2 фактори: експерт сказав, як Україна може "вигнати" росіян на протести в РФВідео

20:18

Ненадійніші автомобілі: автомеханік назвав моделі, які не варто купляти

20:03

Що робити з томатами в липні, щоб був гарний урожай: поради досвідченого дачникаВідео

20:00

В Україні масово зникає відомий птах: орнітологи попередили про небезпеку

19:38

Знищено "мозок" ключового виробника дронів в РФ: ЗМІ розповіли про атаку ГУР

19:34

У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

19:29

Історик розкрив головний секрет тризуба - що він означає та хто його придумавВідео

19:11

Наступ за будь-яку ціну: чому Росія не хоче перемир'яПогляд

18:55

Українці можуть платити менше за квитки на поїзд: що для цього потрібно зробити

18:49

Невидимі загрози вживаного одягу: як правильно прати речі з секонд-хенду

18:46

Американська зброя для України: ЄС готовий купувати, але є важливі нюанси

18:43

Путін не боїться Трампа і має намір захопити ще три області України - Reuters

18:29

Чому яблука, сливи та груші гниють прямо на дереві: методи боротьби з моніліозомВідео

18:15

Росіяни перейшли кордон України в новій точці та почали наступ - деталі від ЗСУ

18:13

"Удар по будинках і місцях для розваг": переможниця "Битви екстрасенсів" розкрила план РФ

18:04

ЗМІ дізналися, хто стане новою дівчиною Джеймса Бонда

17:52

17-річна донька Євгена Кошового засвітилася на пляжі в незвичайному луці

Реклама
17:40

В Україні розбирають, як гарячі пиріжки: ТОП-5 найбюджетніших моделей авто з США

17:37

Майже 350 прокурорів з інвалідністю відправляють на перевірку: генпрокурор зробив заяву

17:36

Лавров висміяв ультиматум Трампа щодо термінів війни: в РНБО жорстко відповіли

17:08

Путін здає Росію та більше не вирішує долю війни проти України - що сталось

17:05

У Китаї відреагували на останні заяви Трампа: що пообіцяли Росії

17:02

Улюбленці всіх: ТОП-4 дати народження, які наділяють людей магнетизмом

16:48

Множинне громадянство і не тільки: Зеленський підписав низку невідкладних законів

16:32

"Зіграла на користь України": дипломат пояснив, як Україна змогла "прогнути" Трампа

16:24

Україна планує розгорнути десятки тисяч перехоплювачів "Шахедів" - Forbes

16:06

Чим відрізняються дві сім’ї: на загадку дається всього 17 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти