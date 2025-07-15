Принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо брата

Королівські експерти вишикувалися в чергу, щоб зробити черговий прогноз про стосунки братів.

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Принц Гаррі та принц Вільям не спілкуються / колаж: Главред, фото: royal.uk/

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Хто підтримав примирення короля з принцом Гаррі

Що кажуть експерти

Секретний мирний саміт принца Гаррі та старших помічників короля Карла "ніколи" б не відбувся без "підтримки і розуміння" принца Вільяма, стверджують королівські експерти.

Як пише The Daily Mail, зустріч, що відбулася в закритому лондонському клубі, стала першим кроком у "процесі зближення" з відновлення розірваних стосунків між герцогом, його дружиною Меган і рештою членів королівської сім'ї.

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Кейт і Вільям - улюбленці британців / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

І хоча королівські експерти стверджують, що принц Вільям буде менш схильний до вирішення ворожнечі, ніж його батько, вони додають, що монарх, безсумнівно, проконсультувався б зі спадкоємцем престолу, перш ніж вести якісь мирні переговори з помічниками Гаррі.

Королівський експерт Річард Фіцуільямс повідомив: "Як ми зрозуміли з інтерв'ю Гаррі BBC, король і Гаррі наразі не розмовляють. Ця зустріч, очевидно, є ознакою того, що справи просуваються вперед.

"Король ніколи б не зробив цих кроків без підтримки і розуміння Вільяма. Вільям і Кетрін - майбутнє монархії", - каже він.

"Він, безсумнівно, був розлючений через поведінку Сассекських і, безсумнівно, вважає поведінку Гаррі свого роду зрадою. Повідомляється, що вони не спілкувалися понад два роки", - додає він.

Він додав: "В ідеалі Сассекські, можливо, хотіли б вбити клин між королем і спадкоємцем престолу. Їм це не вдасться".

Королівський письменник Філ Дампір додав: "Король більше прагне налагодити стосунки, ніж Вільям, який, я впевнений, ніколи більше не буде близьким зі своїм братом.

"Не думаю, що Вільям відчує, що проґавив ці переговори, оскільки зараз він не в настрої миритися з Гаррі, а Кетрін безумовно не зацікавлена у стосунках із Меган".

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

Містер Дампір продовжив: "У мене є серйозні сумніви, що Вільям коли-небудь пробачить свого брата, і це підтверджує його найгірші побоювання, що Гаррі та Меган намагаються маніпулювати ситуацією у своїх інтересах".

Невідомо, хто саме простягнув оливкову гілку - Чарльз чи Гаррі, але інсайдери заявили, що саміт - найвагоміша ознака рішучості обох сторін вирішити запеклу ворожнечу Віндзорів.

"Попереду довгий шлях, але вперше за багато років канал зв'язку відкритий", - повідомило джерело. "Офіційного порядку денного не було, тільки неформальні посиденьки за келихом вина. Були теми, які обидві сторони хотіли обговорити".

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Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

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