Окупанти просунулися в чотирьох населених пунктах на Донбасі - DeepState

У російської армії є успіхи у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки.

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Найгарячіша ситуація зараз на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepStateUA

Російська окупаційна армія продовжує наступ у Донецькій області. Активні бої тривають на кількох напрямках фронту, де армія РФ має певні успіхи. Зокрема, у ніч проти понеділка, 29 липня, аналітики DeepState повідомили про просування РФ одразу біля чотирьох населених пунктів області.

"Ворог просунувся у Веселому, Красногорівці, біля Желанного та Новоолександрівки", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні зараз / Карта DeepStateUA

Війна в Україні зараз / Карта DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що говорять у Генштабі ЗСУ

Вранці 29 липня в Генштабі повідомили, що за минулу добу зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурми в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

"За підтримки авіації росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів у районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецького та Залізного.

Війна в Україні - останні новини

Літній російський наступ, на який окупанти покладали надії, провалюється. Росія взагалі втратить своє домінування на полі бою вже до зими, повідомляє The Telegraph.

Колишній офіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник заявив про те, що на полі бою Україні не потрібно перемогти, а достатньо тримати ситуацію стабільною.

Російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Втрати росіян у війні станом на 29 липня ​ / Інфографіка: Главред

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