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Після підриву Каховської ГЕС окупанти затопили свої підрозділи - офіцер ЗСУ

Анна Ярославська
7 червня 2023, 09:16 оновлено 7 червня, 09:21
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Військові ЗСУ стали свідками того, як російські солдати були віднесені паводковими водами і втекли зі східного берега Дніпра після підриву Каховської ГЕС.
Військові РФ, Каховська ГЕС
Військові РФ, підірвавши Каховську ГЕС, затопили свої ж підрозділи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Після підриву РФ Каховської гідроелектростанції частину солдатів російської окупаційної армії забрали паводкові води, інші - втекли зі східного берега Дніпра. Про це в коментарі CNN повідомив офіцер Збройних сил України Андрій Підлісний.

За його словами, російські частини могли бути не попереджені про планований підрив Каховської ГЕС. Можливо, для того, щоб зберегти елемент несподіванки.

Коли дамба впала, "ніхто з російського боку не зміг піти. Всі полки, які були у росіян на тій стороні, були затоплені".

Підлісний сказав, що, на його думку, російські окупанти навмисно атакували дамбу, щоб зірвати плани українських військ щодо майбутнього наступу.

"Близько 3 години ночі противник підірвав Каховську ГЕС з метою підняття рівня води для затоплення підходів і лівого берега Дніпра, а також розташованих там населених пунктів. І унеможливити просування Збройних сил України в майбутньому", - заявив він.

Військовий також пояснив, що його підрозділ зміг спостерігати за розвитком подій за допомогою дронів і солдатів на місці події.

"Лівий берег нижче правого, тому він більш затоплений. Були затоплені й позиції противника прямо на березі річки. Потрібно розуміти, що позиції противника — це не лише окопи, а й звичайні будинки мирних жителів, де вони жили", — розповів Підлісний.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо:

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт.

Речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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