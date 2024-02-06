Окупанти б'ють по всьому і з усього: в Авдіївці критична ситуація - Барабаш

Окремі групи окупантів намагаються пройти в Авдіївку, але українські військові їх знищують, розповів керівник Авдіївської МВА.

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Окремі групи окупантів намагаються пройти у місто / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Віталій Барабаш, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти активізувались на Авдіївському напрямку, намагаючись захопити місто до псевдовиборів у РФ. Ситуація в Авдіївці дуже складна і місцями критична. Про це розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація дуже складна, дуже напружена. Якщо ми декілька тижнів тому казали, що складно, але контрольовано. То зараз дуже складно, і навіть можна сказати, що десь місцями критична ситуація. Звичайно, це не означає, що всьо пропало, шо все геть погано, але ж ворог кидає дуже великі сили на наше місто. Будь за що вони намагаються виконати поставлену перед ними задачу. В першу чергу це взяти місто Авдіївка до псевдовиборів у РФ", - підкреслив Барабаш.

За словами очільника Авдіївської МВА, окупанти кидають значні сили, але українські війська відбивають їх. Незважаючи на численні обстріли та авіаційні атаки, лінія оборони тримається. Вуличних боїв у місті немає, але є окремі зіткнення.

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"Якщо трохи цифр, то за минулу добу 37 КАБів прилетіли в наше місто. 746 КАБів вже залетіли до міста починаючи з 1 січня. Близько 50 масованих обстрілів відбулися цієї доби. Б'ють по всьому і з усього. У місті ще залишаються 945 містян. Запланована евакуація. Сподіваюся, що все пройде без ускладнень. Але люди не дуже охоче виїжджають", - додав Барабаш.

Бої біля Авдіївки

Як повідомляв Главред, лінія забезпечення до Авдіївки через Ласточкине є критично важливою. Збройні сили України можуть утримувати місто лише за безперебійного функціонування цього транспортного коридору.

Також українські захисники просунулися на Авдіївському напрямку і активно брали участь у боях на різних ділянках фронту. За даними Інституту вивчення війни, їх просування зафіксовано на північний схід від Невельського та на південний захід від Авдіївки.

Нагадаємо, Сили оборони України перейшли до оборонних операцій у боях з окупантами, уникаючи затяжних битв. Авдіївка залишається епіцентром бойових дій, де російські окупанти намагаються отримати перевагу. ЗСУ успішно утримують свої позиції, завдаючи максимальної шкоди ворогу.

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