ЗСУ змінили тактику і максимально б'ють війська РФ: у NYT назвали епіцентр боїв

Армія України переходить до оборонних операцій на полі бою, проте не припиняє завдавати нищівних ударів по російських військах, написали журналісти.

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Окупанти Росії кидають свої сили на захоплення Авдіївки, ЗСУ відбивають атаки / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

Сили оборони України в боях з окупантами агресора Росії перейшли до оборонних операцій. Війська завдають максимальної шкоди ворогу і намагаються не вступати в затяжні бої, щоб уникнути великих втрат. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка Донецької області.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що ЗСУ успішно утримують свої позиції на лінії фронту. У рамках маневрів вони переходять від активних наступальних до оборонних дій.

Авдіївка - епіцентр бойових дій

Як пишуть журналісти, найважчі бойові дії точаться за Авдіївку. Окупанти стикаються з труднощами, але продовжують наполегливі атаки. Тривають серйозні бої за промисловий район міста, туди ворог відправляє свої сили. Росіяни використовують підземні тунелі під вулицями міста та спрямовують БПЛА на українські позиції.

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Війська РФ "хочуть" отримати перевагу в Авдіївці в умовах призупинення військової допомоги від США. Бійці ЗСУ, незважаючи на акцент на обороні, намагаються завдати максимальної шкоди окупантам. Вони не вступають у затяжні бої, щоб не зазнати значних втрат. Москва вкладає великі ресурси у свій наступ, проте її успіхи залишаються обмеженими.

Ситуація в Авдіївці

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що ЗСУ стабілізували ситуацію у районі Авдіївки. За оцінкою військового експерта, росіяни атакують за різними напрямками, проте вони не здатні досягти значного просування.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на свої джерела повідомив, що ситуація в Авдіївці стала критичною. Можливо, російські окупанти увійшли до міста з півночі.

Аналітики DeepState зафіксували просування військ РФ у районі Авдіївки. Згідно з їхніми оцінками, окупанти просунулися на північному напрямку Авдіївського району. Не виключено, що росіяни наблизилися на відстань 1,2 км від в'їзду в Авдіївку.

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