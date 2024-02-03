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Ситуація складна: екскомандир "Айдару" назвав причини виводу військ з Авдіївки

Юрій Берендій
3 лютого 2024, 12:06
За словами військового, російські окупанти прориваються до єдиної траси через яку здійснюється постачання українського гарнізону в Авдіївці.
Ситуація складна: екскомандир 'Айдару' назвав причини виводу військ з Авдіївки
Екскомандир "Айдару" розповів про бої за Авдіївку / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Захоплення російськими окупаційними військами міста Авдіївка не буде мати жодної стратегічної вигоди. Росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів" для просування на цьому напрямку. Про це розповів ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "24 Каналу".

"В них старий перевірений спосіб – м'ясні штурми. Ними вони й беруть. Я зараз скажу страшну річ. Це в жодному разі не про те, що нашим хлопцям там легко, ні, їм дуже важко. Але з погляду страшної арифметики війни – нам нині вигідно, що росіяни так уперто беруть Авдіївку. Співвідношення втрат в Авдіївці зараз один до дванадцяти. За кожного нашого загиблого захисника вмирає 12 росіян. Це абсолютно страшна м'ясорубка, яка перемелює їхні резерви. І чим довше вона працювала б, тим нам краще", - сказав Дикий.

Він також відзначив, що вести оборону в Авдіївці дуже важко. Дикий додає, що хлопці та дівчата, які перебувають там, розповідають, що умови страшні. Проте вони вірять, що важливо витримувати, бо це має сенс. Вони навіть не кажуть, щоб їх вивели звідти, а навпаки.

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За його словами, по всьому фронті існує проблема "снарядного голоду". Колишній командир роти батальйону "Айдар" наголошує на тому, що в умовах "снарядного голоду" існує загроза втратити місто.

"Якби не це, то я був би впевнений, що ми ще місяцями зможемо тримати Авдіївку. Але, на жаль, в умовах "снарядного голоду" це під питанням", - сказав він.

Дикий вважає, що російські війська не зможуть захопити саму Авдіївку під час цих штурмів. Проте єдина дорога, через яку відбувається логістичне забезпеченя Авдіївки – це траса через Орлівку. Окупанти вже досить близько до неї, вони продовжують просуватися з метою перерізати її і залишити український гарнізон в Авдіївці без постачання.

"Якщо вони вийдуть до траси, то її переріжуть. Якщо довго стримувати ці м'ясні штурми, коли наша артилерія мовчатиме через брак снарядів, то росіяни все-таки виповзуть. У такому випадку ніхто не лишатиме там гарнізон, ніхто не робитиме другий Маріуполь. Тоді доведеться відходити", - сказав військовий.

Він відзначає, що для росіян це насправді не буде мати жодної стратегічної вигоди.

Дикий вказав, що жоден розумний генерал, навіть російський, не став би витрачати такий грандіозний людський ресурс для досягнення такого обмеженого результату. Тому, за його словами, ситуація в Авдіївці дозволяє зробити висновок, що наступати в цьому напрямку прийняли рішення не генерали, а хтось значно вищого рівня.

"Це суто політичне рішення. І ще раз повторюся: поки Росія його реалізовує, нам це вигідно, бо нам треба залишити там росіян якнайбільше", - резюмував військовий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін цинічно повідомив, що війська РФ на Авдіївському напрямку, як він стверджує, створюють демілітаризовану зону. За його словами, окупанти будуть діяти аналогічно і на інших напрямках.

Росіяни продовжують проводити наступальні операції на Авдіївському напрямку, але безуспішно, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади "Магура" Дмитро Лазуткін.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що в Авдіївці продовжує залишатися цивільне населення. Людей забезпечують найнеобхіднішим, але з кожним разом стає все складніше завозити воду, їжу та медикаменти, оскільки росіяни обстрілюють дороги.

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війна в Україні Авдіївка
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