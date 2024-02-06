ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки: в ISW розкрили деталі

Позиційні бої тривали в районі Новобахмутівки і Степового та біля Тоненького і Північного, а також біля Первомайського і Невельського.

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Сили оборони продовжують стримувати ворога / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОПУ

Українські військові просунулися на Авдіївському напрямку і продовжували бої на кількох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 5 лютого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Невельського - на південний захід від Авдіївки.

Російські джерела стверджували, що окупанти просунулися в південно-східному Первомайському - на південний захід від Авдіївки, і на півночі Авдіївки на 1 км углиб міста. Аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження жодного з цих тверджень.

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Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки і Степового та біля Тоненького і Північного, а також на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони упродовж минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак на південь від Тоненького, Первомайського, Невельського на Донеччині", - ідеться в повідомленні.

Бої за Авдіївку

Ситуація в Авдіївці стала критичною, доля міста вирішиться цими днями, вважає військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він стверджував, що російські війська нібито увійшли в місто з півночі, а до "дороги життя" залишаються сотні метрів.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив уранці 5 лютого, що окупанти перебувають за 1,2 км від в'їзду в Авдіївку. За його словами, за останні чотири тижні на місто скинуто понад 600 авіабомб, руйнування масштабні.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш не підтвердив вуличних боїв у самій Авдіївці. Він сказав, що росіяни зайшли в дачний масив на околицях міста. Однак не йдеться про міську забудову або вулиці міста.

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