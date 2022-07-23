Окупантів знищили разом з технікою: у Горлівці злетіла в повітря база РФ

У Горлівці знищили базу окупантів РФ / скріншот

В окупованій РФ Горлівці Донецької області знищено базу з ремонту техніки російських окупантів.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України, в результаті, у противника втрати в живій силі і техніці.

У СтратКомі додали, що база російських окупантів розміщувалася на території машинобудівного заводу.

Як уточнив спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук, українські військові протягом доби продовжували демілітаризувати російських військових на тимчасово окупованих територіях.

ЗСУ знищили склади БК рашистів у Київському та Ворошиловському районах у Донецьку, у Слов'яносербському районі Луганської області, у Горлівці Донецької області.

Також у Горлівці була знищена російська ремонтна база, а в напрямку Херсон – Чорнобаївка відмінусували базу рашистів.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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