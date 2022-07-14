Біля Херсона палає склад військ РФ: окупанти тікають в паніці і вивозять награбоване

Біля Херсона сталася пожежа на військовому складі окупаційних військ РФ / Стратегічне командування ЗСУ

Поблизу окупованого Росією Херсона загорівся склад російських загарбників. Чутно сирену. Загарбники в поспіху тікають, вивозять з собою награбоване. Деякі з них в паніці переодягаються в цивільний одяг, сідають у крадені автомобілі і їдуть. Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"У районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. ", - повідомляє пресслужба Стратегічного командування.

читайте такожВійська РФ зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з окупованого Херсона – АрестовичТакож наголошується, що частина окупантів в поспіху переодягається в цивільний одяг і з великими сумками пакується в крадені автомобілі.

"Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - підкреслюється у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 10 липня заявив, що ЗСУ вдарили по військових частинах військ РФ у окупованому Херсоні. У росіян є втрати особового складу.

Нардеп Олексій Гончаренко 11 липня сказав, що на голову окупаційної "адміністрації" Херсонщини Володимира Сальдо було скоєно замах. Росіяни заявили про запобігання замаху.

13 липня парламентарій Гончаренко зробив заяву про те, що Сальдо госпіталізований і перебуває у важкому стані.

"За моїми даними, Херсонський колаборант Сальдо був госпіталізований у важкому стані", - повідомив народний депутат.

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