Під Херсоном відбулися вибухи на ремонтній базі військових РФ

Під Херсоном відбулися вибухи на ремонтній базі окупантів/ Telegram

У селі Дар’ївка поблизу Херсона відбулися вибухи на ремонтній базі російських загарбників.

Зараз над місцем, де окупанти ремонтували техніку, піднімаються стовпи диму. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, оприлюднивши фото.

"Дар’ївка, передмістя Херсона. Бавовна на ремонтній базі орків", – зазначив Братчук.

Проте детальної інформацію про цю подію поки що не повідомлялося.

Вибухи у Даріївці під Херсоном/ скрін

Вибухи у Даріївці під Херсоном/ Telegram

При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ раніше розповіли, що окупанти в паніці тікають з села і вивозять награбоване. Як розповідають цивільні, частина загарбників переодягаються в цивільний одяг і намагаються втекти з населеного пункту на автомобілях, які віджали в місцевих.

Раніше повідомлялося, що українським військовим станом на 14 липня уже вдалося відбити в російських окупантів 44 населені пункти в Херсонській області.

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