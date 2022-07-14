Під Херсоном відбулися вибухи на ремонтній базі військових РФ

Над селом підіймаються стовпи диму.
У селі Дар’ївка поблизу Херсона відбулися вибухи на ремонтній базі російських загарбників.
Зараз над місцем, де окупанти ремонтували техніку, піднімаються стовпи диму. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, оприлюднивши фото.
"Дар’ївка, передмістя Херсона. Бавовна на ремонтній базі орків", – зазначив Братчук.
Проте детальної інформацію про цю подію поки що не повідомлялося.
При цьому в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ раніше розповіли, що окупанти в паніці тікають з села і вивозять награбоване. Як розповідають цивільні, частина загарбників переодягаються в цивільний одяг і намагаються втекти з населеного пункту на автомобілях, які віджали в місцевих.
Раніше повідомлялося, що українським військовим станом на 14 липня уже вдалося відбити в російських окупантів 44 населені пункти в Херсонській області.
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