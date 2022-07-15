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Склад РФ вибухав дві години: Арестович розповів про удар ЗСУ в Кадіївці

15 липня 2022, 10:57

В результаті ударів захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

РСЗВ
ЗСУ завдають ударів по позиціях РФ / Фото УНІАН

Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

Як повідомив в Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович, в результаті захисники України завдали удару по техніці і боєкомплектам армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

Удари ЗСУ по російським окупантам:

  • Дар'ївка, Херсонська область (повторне ураження скупчення військової техніки);
  • Нова Маячка, Херсонська область (знищена техніка противника, в т. ч. командно-штабні машини);
  • Кадіївка (колишній Стаханов), Луганська область (ураження складу боєприпасів, детонація протягом двох годин після попадання).
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Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

читайте такожРФ готує нові ракетні удари: у Генштабі назвали найнебезпечніший напрямок

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