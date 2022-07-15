Склад РФ вибухав дві години: Арестович розповів про удар ЗСУ в Кадіївці

ЗСУ завдають ударів по позиціях РФ / Фото УНІАН

Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

Як повідомив в Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович, в результаті захисники України завдали удару по техніці і боєкомплектам армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

Удари ЗСУ по російським окупантам:

Дар'ївка, Херсонська область (повторне ураження скупчення військової техніки);

Нова Маячка, Херсонська область (знищена техніка противника, в т. ч. командно-штабні машини);

Кадіївка (колишній Стаханов), Луганська область (ураження складу боєприпасів, детонація протягом двох годин після попадання).

Ракетний удар по Вінниці

В результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також головред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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