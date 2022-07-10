Вибухами рознесло казарми Росгвардії, в окупантів втрати: подробиці удару по Херсону

Удар по базі РФ в Херсоні / скріншот

Українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у захопленому РФ Херсон. В результаті спалахнула потужна пожежа.

Про це в Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Херсоні ювелірне попадання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона ще горіла від ранкових влучень о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10", - зазначив він.

Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

"При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатися щось - окупанти стріляють у повітря. У них починається відверта паніка?" ,- додав депутат.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко в Telegram пише, що в результаті удару в Херсоні у окупантів є втрати.

"За моєю інформацією потрапили в казарми Росгвардії. Багато 200-х", - повідомив нардеп.

Разом з тим спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук додавши: "Зараз там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста і перевіряють всіх людей".

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

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