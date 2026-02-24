Рус
Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

Анна Косик
24 лютого 2026, 10:56
Щоб примусити агресора до миру Україна планує реалізувати три важливі цілі.
Федоров, ВСУ
Україна може позбавити РФ економічного ресурсу для продовження війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 68 ОАЕМБр

Що сказав Федоров:

  • Україна буде працювати над закінченням війни не лише на дипломатичному полі
  • У 2026 році Україна буде реалізувати план війни
  • Український план війни має три головні цілі

Міністерство оборони України розробило план війни, який буде реалізовуватися паралельно з дипломатією. Про це повідомив очільник МО Михайло Федоров у Telegram.

Згідно з цим планом Україна має посилити оборону так, щоб змусити країну-агресорку Росію до миру.

Які цілі включає план війни

Перша ціль плану - закрити небо. Головним пріоритетом України є захист цивільних та інфраструктури.

"Наша мета - ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів. Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите - країна функціонує", - пояснив Федоров.

Друга ціль плану - зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі. Міністр наголосив, що фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів.

Ворог платить за кожен кілометр української землі. Зараз на Донеччині - це 156 солдатів на один квадратний кілометр. Україна планує вийти на показник у понад 200 вбитих окупантів за кожен квадратний кілометр.

"Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета - зупинити ворога в кожному домені - на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", - додав чиновник.

Третя важлива ціль України - позбавити РФ економічного ресурсу воювати. Джерело фінансування війни - це російська нафта, яка продається всьому світу через так званий тіньовий флот.

Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни
Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

"Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі. Щоб дефіцит бюджету росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само — стратегію протидії росії в когнітивному домені", - повідомив очільник МО України.

Як Україна буде реалізовувати план війни

Федоров пояснив, що Україна робить ставку на win-win співпрацю для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.

Також для українських військових важливо бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій.

Крім цього Міноборони хоче застосовувати математику війни. Завдяки системі єБалів через DELTA вже є якісні дані з поля бою. Наступним кроком буде перетворення даних на вирішальну силу, що допоможе бачити більше, думати швидше та бити точніше.

"Мир в Україні настане тоді, коли: небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, економіка Росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування Росії", - підсумував Федоров.

Які перспективи врегулювання війни для України - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігоря Рейтеровича, навряд чи варто очікувати зміни позиції США щодо сценарію завершення війни в Україні.

Справа в тому, що у структурі управління НАТО в Європі американці зберегли ключовий контроль, який стосується сил стратегічного стримування, тобто ядерної зброї. Тому можна говорити про те, що США переходять до політики перекладання відповідальності на Європу за перспективи врегулювання війни в Україні.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під кінець 2026 року через низку проблем країна-агресор Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна досягти переломного успіху.

Напередодні повідомлялося, що для Кремля територіальні претензії важливі, але стратегічна мета війни ширша: Москва прагне створити Україну, повністю підконтрольну своїм інтересам, і виключити будь-який "антиросійський" курс.

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

війна в Україні Михайло Федоров
Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

Україна змусить Росію закінчити війну: Федоров розповів про план війни

10:56Війна
